Biglietti Gioco del Ponte 2026: vendite al Teatro Verdi da martedì 23 giugno

In vista dell’edizione 2025 del Gioco del Ponte, in programma sabato 27 giugno, la vendita dei biglietti sarà a cura del Teatro Verdi di Pisa ed esclusivamente tramite botteghino. La prevendita inizierà martedì 23 giugno e proseguirà mercoledì 24 giugno: ogni persona potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti. Il costo di ciascun biglietto è di 5 euro.

Per ciascuna delle due giornate di prevendita saranno disponibili 300 biglietti. Martedì 23 la vendita inizierà alle ore 16:00, mentre mercoledì 24 prenderà il via alle ore 11:00. Si ricorda che un’ora prima dell’apertura del botteghino sarà attivato un numeratore per regolamentare l’accesso allo sportello : i numeri erogati avranno validità esclusivamente per quel turno di apertura. La Fondazione Teatro di Pisa non riconosce né si assume responsabilità per eventuali file o liste spontanee formatesi in precedenza.

La biglietteria del Teatro Verdi (in via Palestro 40, Pisa) è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 11:00 alle 13:00, e nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato anche dalle 16:00 alle 19:00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 050 941111 o scrivere all’indirizzo email biglietteria@teatrodipisa.it

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa