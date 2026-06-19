Cade da cavallo, grave 18enne a Grosseto

Una giovane di Grosseto è grave dopo una caduta da cavallo. I fatti sono avvenuti in un centro ippico sulla strada dello Sbirro, vicino Grosseto, alle 19 di giovedì 18 giugno.

Durante la notte è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Careggi a Firenze. Adesso è la 18enne ricoverata nel reparto di rianimazione e la prognosi non è ancora sciolta.

Dopo l'incidente la ragazza è stata soccorsa dal 118 ma le sue condizioni sono apparse subito molto serie: è stato necessario il trasporto con Pegaso. La giovane ha riportato un importante trauma vertebrale.

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