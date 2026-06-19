"Cammino 44" tra Toscana ed Emilia Romagna: l'inaugurazione

Parte la marcia inaugurale del Cammino ‘44: un percorso di 180 chilometri e dodici giorni di viaggio a piedi, tredici tappe e sedici diversi Comuni, che collega, attraverso gli Appennini, Sant’Anna di Stazzema in provincia di Lucca e Monte Sole di Marzabotto nel bolognese, due luoghi dove, nel 1944, si sono consumate le più atroci stragi naziste e fasciste della storia italiana. Almeno 560 furono le persone trucidate nel paese toscano e 770 nella località dell’Emilia Romagna.

L’appuntamento è per sabato 20 giugno alle 9.30 nella piazza di Pietrasanta. Sono un ventina le persone che parteciperanno alla prima marcia. Ad accompagnare l’appuntamento è stato organizzato un evento che diventa occasione di riflessione, approfondimento storico, memoria e racconto.

Ci saranno l’assessora toscana alla cultura della memoria Alessandra Nardini e l’assessora alla cultura dell’Emilia Romagna Gessica Allegni e la presidente di Liberation Route Italia Raffaella Mariani. Il Cammino ’44 Sant’Anna di Stazzema - Monte Sole entra infatti a far parte dei sentieri della Liberazione che collegano, in tutta Europa, i principali luoghi attraversati dalle forze alleate tra il 1943 e il 1945.

Lo storico Mirco Carrattieri e il procuratore militare Marco De Paolis (che ha retto l’accusa tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio anche nel processo sulla strage di Sant’Anna di Stazzema, dopo la riapertura delle inchieste) dialogheranno con Mario Marsili, tra i pochi superstiti della strage. A concludere è atteso il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Alle 11.15 è prevista la partenza della marcia, da Pietrasanta alla volta proprio di Sant’Anna di Stazzema. Alle 11.30, in piazza don Libero Raglianti a Valdicastello Carducci è previsto l’incontro con Ennio Mancini, tra i fondatori dell’Associazione Martiri di Sant’Anna ed ex presidente del Parco della Pace. A Sant’Anna fino alle 18.30 si potrà visita il museo storico della Resistenza.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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