Cervo morto nel torrente Fiumenta a Vernio: intervenuti i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina nel comune di Vernio per la rimozione della carcassa di un cervo che si trovava nel torrente Fiumenta. La richiesta è pervenuta dalla sindaca, preoccupata per possibili conseguenze legate alla permanenza del corpo dell'animale nell’acqua.

La squadra del distaccamento di Montemurlo, coadiuvata dal personale della centrale giunto con un escavatore, ha provveduto a recuperare la carcassa, non senza difficoltà a causa della zona impervia, che è stata poi affidata al personale di Alia per lo smaltimento. L'intervento, iniziato questa mattina poco dopo le 9 si è concluso intorno alle 13.30.