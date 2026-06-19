Chiuso l’iter di autorizzazione della conferenza dei servizi per l’impianto di ossidazione termica di Peccioli

Con la conclusione dell’iter autorizzativo da parte della Conferenza dei Servizi, il progetto di ossicombustione termica promosso da Belvedere S.p.A. e Novatosc Srl compie un passo decisivo verso la sua realizzazione. Un risultato atteso da anni che apre una nuova fase per un’infrastruttura considerata strategica sul piano ambientale, tecnologico e industriale, e che chiude il ciclo dei rifiuti in applicazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti.

«L’ammodernamento del sistema impiantistico è un obiettivo al quale il Comune di Peccioli lavora dal 2021, con una prima delibera di consiglio con le linee di indirizzo che aprivano la strada al memorandum of understanding tra RetiAmbiente S.p.A., Belvedere S.p.A. e Oxoco Srl - dichiara il sindaco Renzo Macelloni -. Nel 2022, infatti, le tre società parteciparono, grazie alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Toscana nell’ambito del bando voluto dall’allora assessora Monia Monni. Oggi si conclude un percorso complesso che ci consente di guardare avanti con fiducia».

Il sindaco, inoltre, ha voluto ringraziare la Conferenza dei Servizi per il lavoro svolto durante la fase istruttoria.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i soggetti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi. Il percorso è stato approfondito e rigoroso, talvolta anche più lungo di quanto auspicato, ma proprio questo livello di attenzione e professionalità consente oggi di arrivare a un’autorizzazione solida e fondata su valutazioni tecniche accurate. Un risultato che offre maggiori garanzie a tutti i soggetti coinvolti».

Un ringraziamento viene rivolto anche a Belvedere S.p.A., al Consiglio di amministrazione di RetiAmbiente e al suo presidente, ai tecnici che hanno sviluppato il progetto e all’amministratore unico di Novatosc per il contributo dato al raggiungimento di questo traguardo.

Ora il prossimo appuntamento è in RetiAmbiente per l’approvazione del suo Piano industriale, prevista per il 29 giugno, che tra i suoi asset strategici prevede l’impianto di ossidazione termica per la chiusura del ciclo dei rifiuti.

Alla Giunta regionale il compito di recepire formalmente gli esiti della Conferenza dei Servizi. «Attendiamo che la Giunta regionale proceda rapidamente con la presa d’atto prevista dalla normativa – spiega ancora Macelloni –. Sarebbe un segnale importante della capacità di governo del “campo largo” che amministra ora in Toscana, cosa quanto mai utile anche in previsione delle elezioni politiche del prossimo anno».

Secondo Macelloni, il risultato assume un significato che va oltre i confini di Peccioli. «Questo è un momento importante anche per la Toscana costiera, che spesso rivendica un ruolo più forte nelle scelte strategiche regionali. Oggi abbiamo l’opportunità di dimostrare che dai nostri territori possono nascere progetti innovativi e capaci di guardare al futuro. La capacità di fare scelte e di assumersi responsabilità resta il presupposto fondamentale per costruire sviluppo e opportunità».

Conclusa la fase autorizzativa, si apre ora quella della progettazione esecutiva dell’impianto. «Ci attendono mesi di lavoro intenso e non dobbiamo perdere tempo. Oggi compiamo un passo significativo verso un progetto che può rappresentare un punto di riferimento per la Toscana e per l’Europa nel campo dell’innovazione ambientale».

I PASSAGGI CHIAVE

06.11.2021

Delibera Consiglio Comunale di Peccioli

Approvata la delibera del consiglio comunale n.24 del 06/11/2021 a oggetto “Linee di indirizzo a tutela dello sviluppo della Belvedere S.p.A.

29.11.2021

Avviso pubblico Regione Toscana

Avviso pubblico esplorativo pubblicato dalla Regione Toscana “per la manifestazione di interesse alla realizzazione di impianti di recupero/riciclo rifiuti urbani e/o rifiuti derivati dal trattamento degli urbani” con scadenza successivamente prorogata al 31/03/2022.

28.03.2022

Memorandum

Memorandum of understanding tra RetiAmbiente S.p.A., Belvedere S.p.A. e Oxoco Srl, con titolarità di licenza esclusiva per il trattamento dei rifiuti, Isotherm PWR Flameless Oxycombustion, basata sulla tecnologia OXI (processo di ossidazione avanzata).

31.03.2022

Lettera Comune di Peccioli

Con lettera protocollo n.3196/2022 disponibilità del Comune di Peccioli alla realizzazione sul territorio di impiantistica appropriata alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, inviata a RetiAmbiente S.p.A.

20.03.2023

Costituzione Novatosc Srl

Costituzione della NewCo tra Oxoco, RetiAmbiente e Belvedere.

20.11.2023

Delibera Consiglio Comunale di Peccioli

Approvata la delibera del consiglio comunale n.38 del 20/11/2023 a oggetto “Linee strategiche Belvedere”, dove il Consiglio esprime il proprio sostegno alle linee di sviluppo e della visione industriale della società Belvedere.

27.06.2024

Presentazione progetto Conferenza dei Servizi

L’iter autorizzativo del progetto di ossicombustione inizia il suo percorso in Conferenza dei Servizi.

19.06.2026

Fine dei lavori della Conferenza dei Servizi

Chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi e conclusione dell’iter autorizzativo del progetto di ossicombustione.