Due giorni di chiusura alla Casa della Comunità Morgagni

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La sospensione temporanea dei servizi è dovuta agli interventi di riqualificazione e potenziamento connessi con il PNRR

Due giorni di chiusura alla Casa della Comunità Morgagni domani sabato 20 e sabato 27 giugno. La sospensione temporanea dei servizi è dovuta agli interventi di riqualificazione e potenziamento connessi con il PNRR, previsti all’interno del presidio in viale Morgagni nei due weekend. Per i giorni sabato 20 e 27 giugno le attività sono state riorganizzate nelle strutture limitrofe e gli utenti e il personale interessato sono stati informati dei cambiamenti previsti in questi due giorni.

In particolare, il PIR (Punto di Intervento Rapido) sarà attivo presso le Case della Comunità La Pira e Dallapiccola, l’attività dell’ambulatorio infermieristico sarà garantita presso la Casa della Comunità La Pira e il consultorio svolgerà l’attività presso la Casa della Comunità Le Piagge. Rimane inoltre attivo il servizio di continuità assistenziale presso la postazione di Rifredi.

Si ricorda che già dal dicembre scorso il punto prelievi aziendale della Casa della Comunità Morgagni è stato spostato al Padiglione 28 A “Mario Fiori” a PonteNuovo presso l’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi.

Scusandoci per i disagi, sottolineiamo che, durante la settimana, i servizi della Casa della Comunità Morgagni proseguiranno regolarmente l’attività e che, al termine dei lavori, gli ambienti della Casa della Comunità saranno migliorati nel comfort e nella sicurezza.

Fonte: Ausl Toscana Centro

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