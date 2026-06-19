Addio a Fabrizio Ferri, vicepresidente del Consiglio comunale di San Giuliano Terme

Si è spento oggi, 19 giugno, Fabrizio Ferri, vicepresidente del consiglio comunale di San Giuliano Terme. Ferri si trovava all'Ospedale di Cisanello dove era ricoverato da tempo per una grave malattia. Era tornato in Consiglio comunale nel 2024, come consigliere di FdI, dopo una prima esperienza, fra il 2004 e il 2009 nella fila di AN.

"Per me se ne va semplicemente un amico vero con cui ho condiviso gli anni più belli dato che abbiamo frequentato prima la stessa scuola media, le 'Carducci' di Pisa, e poi lo stesso istituto superiore, l'Itg 'Santoni' per geometri, separati solo da un anno - ha ricordato il primo cittadino Matteo Cecchelli -. Ci siamo ritrovati in consiglio comunale due anni fa, ma in realtà non ci eravamo mai persi: ogni volta che c'incrociavamo c'era sempre il tempo per un saluto o, comunque, qualche minuto per aggiornarci sui nostri percorsi di vita e le reciproche novità. Mando un abbraccio grande, soprattutto, alla moglie Anita e ai figli Eleonora e Francesco, ai genitori Felice e Manuela e alla sorella Cristina, ma oggi tutta la comunità sangiulianese è più povera: se ne è andato un marito e un babbo, un figlio e un fratello, ma anche una persona per bene che, nel suo impegno, sia in consiglio comunale che nella parrocchia di Ghezzano, ha sempre messo davanti a tutto il bene della comunità".

Commosso anche il ricordo della presidente del consiglio comunale Elisa Pistelli: "Ci lascia una bella persona, sempre disponibile e collaborativa: porto con me la sua gentilezza e cortesia, qualità sempre più rare e preziose che ci mancheranno tantissimo".

Anche il Sindaco di Pisa Michele Conti e l'Amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio per scomparsa di Fabrizio Ferri: "La scomparsa di Fabrizio Ferri ci colpisce profondamente - dichiara il Sindaco Michele Conti -. Ci lascia una persona generosa, disponibile e animata da un forte senso civico, che ha messo le proprie capacità e il proprio impegno al servizio della comunità, anche attraverso l’esperienza nelle istituzioni come consigliere comunale di San Giuliano Terme, prima in Alleanza Nazionale e poi in Fratelli d’Italia. Il suo contributo alla vita pubblica e il legame autentico con il territorio resteranno un ricordo prezioso per quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui. Alla sua famiglia rivolgo, a nome dell’intera Amministrazione comunale e della città di Pisa, le più sincere e sentite condoglianze".

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