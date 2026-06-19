Farmacie di turno dal 19 giugno al 26 giugno

EMPOLI

da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00

Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 - tel. 0571-590087

Farmacie in appoggio:

sabato 20 giugno dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) – tel. 0571-542411 E 0571-542461

CERRETO GUIDI

da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00

Farmacia Giomi - Via Francesca, 31 (località Stabbia) - tel. 0571-586001

FUCECCHIO

da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00

Farmacia Giomi - Viale Palagina (località Ponte a Cappiano) - tel. 0571 295143

Farmacie in appoggio:

sabato 20 e domenica 21 giugno dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056

SAN MINIATO

da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00

Farmacia Comunale N° 2 - Via L. da Vinci, 18, località San Donato - tel. 0571 33899

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00

Farmacia Cerretti - Via Cerretti, 30, - tel. 0587-710426

CERTALDO

da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

Farmacie in appoggio:

sabato 20 e domenica 21 giugno dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 loc. Martignana, Montespertoli– tel. 0571-606099

MONTAIONE

da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00

Farmacia Priamo – Via Roma, 43 – tel. 0571-69046

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.