Farmacie di turno dal 19 giugno al 26 giugno

EMPOLI
da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00
Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 - tel. 0571-590087
Farmacie in appoggio:
sabato 20 giugno dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30
LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) – tel. 0571-542411 E 0571-542461
CERRETO GUIDI
da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00
Farmacia Giomi - Via Francesca, 31 (località Stabbia) - tel. 0571-586001
FUCECCHIO
da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00
Farmacia Giomi - Viale Palagina (località Ponte a Cappiano) - tel. 0571 295143
Farmacie in appoggio:
sabato 20 e domenica 21 giugno dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30
Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056
SAN MINIATO
da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00
Farmacia Comunale N° 2 - Via L. da Vinci, 18, località San Donato - tel. 0571 33899
SANTA MARIA A MONTE
da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00
Farmacia Cerretti - Via Cerretti, 30, - tel. 0587-710426
CERTALDO
da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00
Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150
Farmacie in appoggio:
sabato 20 e domenica 21 giugno dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30
Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 loc. Martignana, Montespertoli– tel. 0571-606099
MONTAIONE
da venerdì 19 giugno dalle 20:00 a venerdì 26 giugno alle 20:00
Farmacia Priamo – Via Roma, 43 – tel. 0571-69046
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
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