Firenze, dalle 18 modifiche al servizio di trasporto pubblico per manifestazioni

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at-autolinee toscane informa che dalle 18.00 di oggi, venerdì 19 giugno, a causa della presenza di più manifestazioni con corteo nella zona di Firenze Sud, nel quartiere di Gavinana, alcune linee urbane ed extraurbane saranno deviate coinvolgendo soprattutto la zona da Viale Europa a Piazza Ferrucci.

Interessate le linee urbane 3, 8, 23, 31, 32, 41 e 60 e le linee extraurbane 322A, 351A, 353A, 354A, 360A, 365A, SI330, che dovranno necessariamente subire modifiche e deviare il consueto itinerario.

 

A questo LINK l’avviso e tutte le informazioni, con dettagli, di tutte le modifiche, linea per linea, delle linee urbane 3, 8, 23, 31, 32, 41 e 60.

A questo LINK tutte le informazioni sulle deviazioni delle linee extraurbane 322A, 351A, 353A, 354A, 360A, 365A, SI330.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

 

Fonte: Ufficio stampa Autolinee Toscane

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