Igor Protti se n'è andato: lo storico attaccante del Livorno è scomparso a 58 anni

Igor Protti se ne è andato. A 58 anni la bandiera del Livorno, ex attaccante e capitano indimenticabile, ci ha lasciato. Era malato da tempo, ne aveva parlato ultimamente anche ai media. A dare l'annuncio della scomparsa è la famiglia con un post sui profili ufficiali di Protti.

Sempre la famiglia ha lasciato un messaggio di Protti: "Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.”

A gonews.it ai microfoni di René Pierotti, Protti rilasciò una lunga e bella intervista sulla sua carriera: la trovate qua.

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi - venerdì 19 giugno - si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.

Il sindaco livornese Luca Salvetti ha pubblicato un post: "Un dolore immenso per me, per l'intera città di Livorno e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche per un solo minuto".