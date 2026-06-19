Incendio in un’abitazione a Cascina, un uomo ferito e trasferito a Cisanello

Un uomo è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno della sua abitazione in via Santa Maria, a Cascina, nel Pisano.

Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato alcune stanze dell’abitazione, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area.

Il ferito è stato affidato al personale sanitario del 118 e successivamente trasferito all’ospedale di Cisanello per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini per chiarire l’origine dell’incendio.