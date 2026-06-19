Incidente durante le prove della Poggio–Vallefredda: muore 66enne toscano

Ad Arpino, in provincia di Frosinone, si è verificato un incidente mortale nel pomeriggio lungo il tracciato della competizione motociclistica Poggio–Vallefredda, durante le fasi preliminari dell’evento “Round MBE Motor Bike Expo CIVS + Crono Climber”, in programma nella cittadina dal 19 al 21 giugno.

La vittima è un uomo di 66 anni, originario di Sinalunga, che stava partecipando alle prove della gara a cronometro in salita alla guida di un quad. Secondo una prima ricostruzione, il pilota avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e fermandosi dopo alcuni metri.

Sul posto erano già presenti i mezzi di soccorso per l’assistenza alle prove, ma l’intervento del personale sanitario si è rivelato vano. L’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente.

I carabinieri hanno proceduto al sequestro del veicolo e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle normative che regolano lo svolgimento delle gare motoristiche.

La Poggio–Vallefredda è una competizione storica del panorama delle cronoscalate italiane, disputata su un tracciato naturale che collega la zona della stazione di Isola del Liri alla località di Vallefredda, nel territorio comunale di Arpino. Il percorso, lungo circa 2,1 chilometri, presenta 10 curve, due chicane e un dislivello di 88 metri, ed è utilizzato regolarmente per prove valide nel Campionato Italiano Velocità Salita.

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