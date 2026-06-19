Incidente sulla SR429, due auto ribaltate: 23enne in ospedale

Cronaca Empoli
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Il tratto di strada è stato chiuso e il traffico è stato deviato sulla vecchia 429, si registrano code e rallentamenti

Due auto si sono cappottate a seguito di un'incidente frontale avvenuto questo pomeriggio sulla SR429 nel territorio comunale di Empoli, intorno alle ore 18. Ci sarebbero almeno due feriti, tra cui un 53enne che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli e una 23enne in codice verde. I due sono usciti da soli dalle vetture.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco e la polizia municipale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

Il tratto di strada è stato chiuso e il traffico è stato deviato sulla vecchia 429, si registrano code e rallentamenti.

 

 

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