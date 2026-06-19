Incidente con un trattore a Gambassi, bambino di 6 anni in codice rosso

Cronaca Gambassi Terme
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Il piccolo trasportato in elisoccorso a Firenze. In corso la ricostruzione della dinamica da parte dei carabinieri

I soccorsi sono intervenuti questa mattina nelle campagne di Gambassi Terme dove un bambino, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un grave incidente con un trattore. La dinamica è ancora tutta da chiarire: da quanto appreso il piccolo, di 6 anni, si trovava in un terreno privato insieme al padre quando sarebbe rimasto incastrato nel mezzo agricolo.

Sul posto, poco prima delle 8 di oggi venerdì 19 giugno, sono giunte un'automedica e un'ambulanza inviate dal 118, l'elisoccorso Pegaso e i carabinieri per la ricostruzione dell'incidente.

Sempre dalle prime informazioni il bambino avrebbe riportato un politrauma: durante le operazioni di soccorso è rimasto vigile e cosciente. Immobilizzato è stato portato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze. In corso gli accertamenti sull'accaduto.

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