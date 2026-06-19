Incontro con padre Gianni e Hamdan Al Zeqri a Empoli

Quali sono le caratteristiche fondamentali per un disarmo interiore capace di accogliere l'altro? Quali le sfide che dobbiamo intraprendere nel territorio per vivere il disarmo interiore e l'accoglienza nella nostra quotidianità? Che cosa significa educare al disarmo interiore e all'accoglienza?

Sono questi i temi sui quali discuteranno padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato a Monte e Hamdan Al Zeqri, responsabile del dialogo interreligioso della comunità islamica di Firenze e della Toscana. L’appuntamento è per martedì prossimo, 23 giugno, alle ore 21.15 al cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri. Ad organizzare l’iniziativa è il ‘cantiere permanente del dialogo e della fraternità’ che è nato ad Empoli e che, nel febbraio scorso, riunì al teatro il Momento l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, l’Imam Izzeddin Elzir ed il Rabbino capo Gad Fernando Piperno. Un gruppo di persone provenienti da contesti diversi che si sono incontrate attorno agli interrogativi e alle sfide del nostro tempo. “Non parliamo a nome delle nostre appartenenze, ma ci incontriamo qui come abitanti di questo territorio per provare insieme a cercare risposte ad una domanda semplice e allo stesso tempo radicale: che cosa possiamo fare, qui, nella nostra città, dentro questo tempo così segnato da conflitti, violenza, paura e smarrimento?”

Padre Bernardo Gianni e Hamdan Al Zeqri daranno martedì il loro contributo alla ricerca della risposta. L’incontro è aperto al pubblico.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate