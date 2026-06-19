Incidente sull'A1 tra Arezzo e Valdarno: mezzo pesante ribaltato

Cronaca Arezzo
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Traffico rallentato con code in diminuzione, ma restano disagi in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale

Incidente questo pomeriggio, intorno alle 18.30, sull'A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze all'altezza del km 350, dove un mezzo pesante si è ribaltato occupando la carreggiata nord e parzialmente quella sud, causando il blocco della circolazione con forti rallentamenti. Al momento le code sono in diminuzione, tuttavia si registrano ancora 2 km di coda in direzione Bologna e 1 km in direzione Roma. Segnalata inoltre una coda di 7 km in direzione Roma dal km 340. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. È stata inoltre attivata la distribuzione di acqua alle persone rimaste ferme in coda.

Autostrade consiglia agli automobilisti diretti verso Firenze di uscire alla stazione di Arezzo, percorrere la SR69 in direzione Valdarno e rientrare in A1 a Valdarno. Per le lunghe percorrenze suggerisce l'uscita a Valdichiana, con deviazione sul raccordo Siena-Bettolle e successivo percorso sulla Firenze-Siena fino a Firenze Impruneta.

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