Inseguimento a Grosseto, auto sperona i carabinieri: arrestati tre uomini dopo 20 minuti di fuga

Un rocambolesco inseguimento per le strade di Grosseto si è concluso nella notte con l’arresto di tre uomini accusati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La fuga, durata circa venti minuti, è iniziata in via Castiglionese durante un controllo predisposto dai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, un’auto diretta verso Castiglione della Pescaia, alla vista della pattuglia, avrebbe improvvisamente invertito la marcia nel tentativo di eludere il posto di controllo. Una manovra che ha immediatamente insospettito i militari, i quali si sono messi all’inseguimento del veicolo.

Ne è nata una lunga corsa attraverso diverse strade cittadine. Durante la fuga, i tre occupanti dell’auto avrebbero speronato più volte la gazzella dei carabinieri, provocando danni al mezzo di servizio nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

L’inseguimento si è concluso sul viale Europa, dove i militari sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare i tre uomini, tutti cittadini stranieri. Per loro sono scattate le manette.

I fermati dovranno ora comparire davanti al giudice per chiarire le ragioni della fuga e delle manovre compiute durante l’inseguimento. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di soccorso e il carro attrezzi per la rimozione dei due veicoli coinvolti, entrambi danneggiati