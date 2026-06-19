Investita mentre cammina in strada, muore una 74enne a Firenze

Una donna di 74 anni è morta a Firenze dopo essere stata investita da un'auto mentre camminava. L'investimento è arrivato intorno alle ore 12.30 in via del Gelsomino. La donna, residente a Firenze, è stata urtata dalla vettura ed è morta sul posto. Inutile l'intervento dei sanitari. Alla guida dell'auto c'era una donna, anche lei residente in città, 72 anni.

La polizia municipale sta indagando sulla dinamica dell'incidente. Per le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata chiusa da via Senese a viale del Poggio Imperiale.