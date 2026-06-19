Lavori in programma per Acque a San Miniato Basso

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato, martedì 23 giugno, dalle 8.30 alle 12.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Asmara e in viale Marconi a San Miniato Basso.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 24 giugno, con le stesse modalità.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
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