'Lipedema: Informazione, Movimento e Confronto', l'evento a San Miniato Basso

Mercoledì 24 giugno, presso la Sala Iginio Mancini della Misericordia di San Miniato Basso, si terrà "Lipedema: Informazione, Movimento e Confronto", un evento gratuito aperto al pubblico dedicato alla conoscenza e alla sensibilizzazione sul lipedema.

La serata nasce con l'obiettivo di offrire informazioni corrette su una patologia ancora poco conosciuta e spesso sottodiagnosticata, creando al tempo stesso uno spazio di confronto tra professionisti e persone che convivono con questa condizione.

L'incontro vedrà la partecipazione della Dott.ssa Costanza Martelli (Flebologa), della Dott.ssa Lucia Bacciottini (Fisioterapista), della Dott.ssa Melania Cornacchione (Biologa Nutrizionista) e della Signora Fabiola Battaglia (Referente Toscana LIO).

Durante la serata verranno affrontati i principali aspetti del lipedema, con particolare attenzione al ruolo della diagnosi, dell'alimentazione, del movimento e del supporto associativo. Ampio spazio sarà dedicato alle domande del pubblico e a un momento esperienziale guidato dedicato alla consapevolezza corporea e al benessere.

"Lipedema: Informazione, Movimento e Confronto" vuole essere un'occasione per incontrarsi, informarsi e creare una rete di supporto sul territorio, favorendo una maggiore conoscenza di una patologia che interessa un numero crescente di donne.

L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni:

luciabacciottinifisioterapista@gmail.com

L'iniziativa è promossa da professioniste del territorio impegnate nella sensibilizzazione e nella presa in carico multidisciplinare delle persone con lipedema.

Fonte: Ufficio Stampa