Mercatale in Empoli, nuova degustazione in programma

Nuovo appuntamento tra delizie e passione al “Mercatale in Empoli” - la vetrina dei prodotti agricoli del territorio del sabato mattina dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, lato parco Mariambini - con una bella novità: domani, sabato 20 giugno 2026, ci sarà la seconda degustazione (a partire dalle 9) di prodotti agricoli di filiera corta nell’ambito del progetto denominato ‘Filocorto’. I commensali potranno gustare le bontà in bella mostra.

Ad agosto 2025 “Il Mercatale di Empoli” ha aderito a un bando regionale denominato ‘Filocorto’, vincendolo. Nel bando sono previsti: l’acquisto di nuove attrezzature per il mercato come gazebo e degustazioni ed eventi. Così grazie alla Cia Agricoltori Italiani Toscana Centro capofila del progetto, saranno organizzate 20 degustazioni cadenzate nel periodo richiesto dal progetto, ovvero diciotto mesi – da aprile 2026 a settembre 2027 -.

Il progetto che ha l’obiettivo di incrementare la vendita diretta sul mercato di prossimità, rafforzare la visibilità e la riconoscibilità dei prodotti locali; accrescere la consapevolezza del consumatore rispetto all’origine, alla qualità e alla sostenibilità delle produzioni; creare strumenti di cooperazione tra produttori per promuovere in modo coordinato il territorio; coinvolgere le imprese agricole partner in iniziative comuni di valorizzazione.

Per maggiori informazioni su ‘Filocorto’, ecco il link dedicato: https://www.ciatoscanacentro.it/filocorto/

ECCO LE AZIENDE AGRICOLE - Fustolatico con vino, olio extravergine di oliva, pasta di grano antichi; un gran ritorno del riso Jolanda da Ferrara: riso Carnaroli, riso Arborio, riso Venere, riso Roma, riso rosso e la farina di riso; la nuova Fattoria con pane e schiacciata di grani antichi a lievitazione naturale, dolci e gastronomia; i salumi, la carne di vitello, maiale, pollo e coniglio di Marco Macelleria; l’azienda agricola Vito Benucci con verdure di stagione.

E ancora, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado); Proceva con la pasta dei grani della Valdelsa; il parmigiano reggiano con la Cooperativa agricola del Frignano; fattoria fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva; l’azienda agricola Remma con frutta e verdura di Fucecchio. Infine, e non per ultimi, azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi, pasta di grano antichi; il laboratorio degli impasti con pane a lievitazione naturale e schiacciate pizza; l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini e l’azienda agricola Luigina d'Ercole con verdure di stagione e l’azienda agricola San Pierino con vino e olio extravergine di oliva.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa