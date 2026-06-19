'Murubutu - Letteraturap / TALK' al cinema La Perla di Empoli

Scoprire i romanzi attraverso il rap, un percorso che connette musica e letteratura. Un progetto, un viaggio, un talk che indaga i legami tra rap e letteratura. Lui è Alessio Mariani in arte Murubutu, docente di filosofia e storia al Liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia e rapper affermato, che per la prima volta sarà a Empoli, al cinema La Perla (via Ridolfi, 5), il 18 settembre 2026, alle 22.15, con “Murubutu - Letteraturap / TALK”: evento speciale nell’ambito della programmazione del festival di storia contemporanea /contè.sto/ – La storia di profilo.

“Murubutu - Letteraturap / TALK” è realizzato in collaborazione con La Redazione Empoli. L’ingresso è gratuito.

Nella sala grande del cinema La Perla, andrà in scena una riflessione che parte dalla relazione fra musica e letteratura al fine di approfondire i legami di quest’ultima con il genere musicale più diffuso fra i giovani italiani negli ultimi decenni: il rap.

Forte della sua esperienza nel mondo giovanile, sia come docente che come rapper affermato, Murubutu ripercorre la genesi e l’evoluzione del rap in Italia mettendone in evidenza le componenti letterarie intrinseche ed estrinseche, le peculiarità espressive, le fasi di sviluppo dagli anni 90 fino ai nuovi codici linguistici della trap.

Con alle spalle una discografia composta da otto album completamente dedicati allo storytelling (fra cui Infernvm, col rapper Claver Gold, album dedicato alla prima delle tre cantiche di Dante) Murubutu ragiona anche sul potenziale inespresso del rap rispetto alla relazione con poesia, narrativa classica e contemporanea, rivolgendo grande attenzione alla sperimentazione ma soprattutto alla didattica scolastica.

Il 7 marzo 2025 è uscito il suo nuovo disco: La vita segreta delle città (Django Music / Glory Hole Records) un concept album dedicato agli spazi urbani, dove fra le vie, le case, le piazze aleggiano ancora le vite che le hanno attraversate, e ogni città si rivela nido incredibile di storie dimenticate ed esemplari.

Il direttore scientifico del festival /contè.sto/, Carlo Greppi, ha così commentato: "Siamo davvero felici che Murubutu, che per professionalità e sensibilità è una figura del tutto in linea con il festival e i suoi valori, abbia accettato il nostro invito. La sua musica è di grande ispirazione per diverse generazioni, e contribuirà ad arricchire la polifonia che contraddistingue /contè.sto/ fin dal suo esordio. Perché alla storia, ai libri e alla cultura si può arrivare in molti modi... anche cantando e ballando!"

FOCUS /contè.sto/ - Dal 18 al 20 settembre 2026, 15 appuntamenti, oltre 48 ore di storie che fanno la Storia, molti luoghi della città di Empoli che diventeranno palcoscenici a cielo aperto, ospiti illustri che guideranno un viaggio straordinario nel cuore di un festival che giunge alla seconda edizione e che, grazie a grandi nomi, avrà come tema ‘La storia di profilo’.

Tutti i nomi del festival: Pankaj Mishra, Pier Luigi Bersani, Vincenzo Trione, Beatrice Falcucci, Carmine Pinto, Valeria Galimi, Massimo Bucciantini, Mariano Tomatis, Claudio Ferlan, Valeria Deplano, Bruno Maida, Valentine Lomellini, Chiara Colombini, Giuseppe Laterza, Ascanio Celestini.

Per informazioni e il programma completo del festival consultare il sito https://www.contestofestival.it/

Per ulteriori aggiornamenti su ‘Murubutu - Lettaraturap/TALK’ questi sono i contatti a cui fare riferimento: Ame Django Music SRL, sedi: via Bavaro, Bari 70123 | via San Rocco 16/D, Bologna 40122 - 339 2890347, ame@djangomusic.it, www.djangomusic.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa