Nasce 'Comunità Empoli-Ovest': cittadini organizzati per ambiente, sicurezza, qualità della vita e sviluppo del territori

Dopo l’assemblea pubblica tenutasi il giorno 16 a Marcignana nasce uno spazio civico permanente aperto a tutti i cittadini: quando i cittadini si incontrano, si informano e si confrontano, nascono idee, proposte e comunità.

Con questo spirito si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea pubblica dei cittadini di Empoli Ovest, un incontro molto partecipato che ha consentito di approfondire alcune delle principali questioni che interessano il territorio di Marcignana, Pagnana, Via Lucchese e delle aree limitrofe.

Durante la serata sono stati affrontati temi quali le maleodoranze e gli impatti ambientali, il rischio idraulico e alluvionale, la qualità dell’aria, l’espansione industriale dell’area del Castelluccio e le prospettive di sviluppo del territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata al percorso che ha portato all’acquisizione della documentazione relativa alle emissioni odorigene di Lapi Gelatine, ottenuta a seguito di una lunga attività di accesso agli atti culminata con pronunce favorevoli del TAR e del Consiglio di Stato.

L’analisi della documentazione acquisita ha contribuito all’intervento della USL e all’avvio di un confronto con l’azienda, che ha portato alla definizione di interventi finalizzati al contenimento delle emissioni odorigene.

Sul tema della qualità dell’aria è stato inoltre affrontato il progetto relativo al terzo forno Zignago. Dai documenti presentati nell’ambito del procedimento autorizzativo emergono nuove emissioni in atmosfera e, proprio per approfondire tali aspetti, è già programmato un incontro con l’azienda che si sta dimostrando disponibile per il prossimo 24 giugno.

Ampio spazio è stato dedicato anche al rischio idraulico. Nel corso dell’assemblea è stato evidenziato come numerosi interventi di messa in sicurezza individuati e raccomandati da più di 13 anni nei documenti tecnici e negli strumenti di pianificazione non risultino ancora realizzati.

Altro tema centrale è stato quello dell’espansione industriale prevista nell’area del Castelluccio, dove sono programmati oltre 100.000 metri quadrati di nuovi insediamenti produttivi e impianti legati alla gestione e al trattamento dei rifiuti con capannoni alti fino a 30 metri, una parte significativa dei quali localizzata in aree caratterizzate da elevata pericolosità idraulica.

Dalla discussione è emersa la volontà condivisa di creare uno strumento permanente di informazione, partecipazione e confronto tra cittadini.

Per questo motivo, su decisione dell’assemblea, è stata attivata la chat WhatsApp "COMUNITÀ EMPOLI - OVEST", uno spazio civico aperto, apartitico e indipendente dedicato ai cittadini interessati ai temi dell’ambiente, della salute, della sicurezza, del lavoro, dello sviluppo e della qualità della vita.

L’obiettivo è favorire la condivisione di informazioni, documenti, proposte e iniziative, promuovendo una partecipazione consapevole e costruttiva alla vita della comunità.

Per aderire alla chat è possibile utilizzare il QR Code allegato o il link:

https://chat.whatsapp.com/FONTtHP143E5TCMVlYxd5G?s=sw&p=a&mlu=0

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