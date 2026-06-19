Politico e manager, la Toscana in lutto per Paolo Chiappini

A 74 anni è morto Paolo Chiappini. Senese di nascita, fiorentino di adozione, è stato un uomo politico e un manager: negli anni '90 fu segretario regionale del Psi toscano, inoltre è stato per 16 anni direttore generale della Fondazione Sistema Toscana. Ha anche rappresentato la Regione nella Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dalla presidente del Consiglio regionale toscano Stefania Saccardi: "Perdiamo un professionista di grande valore, un uomo delle istituzioni competente, appassionato e capace di guardare sempre avanti, ma soprattutto una persona con cui era facile costruire un rapporto, fatto di rispetto, amicizia e affetto. Nel corso della sua lunga esperienza alla guida della Fondazione Sistema Toscana ha contribuito in modo determinante alla crescita di uno strumento strategico per la promozione del nostro territorio, accompagnandone l'evoluzione con visione, equilibrio e grande capacità innovativa. Tanto che molti dei progetti che oggi rappresentano un patrimonio per la Regione portano la sua impronta testimoniando anche la sua dedizione al servizio pubblico. Paolo era un interlocutore autorevole, sempre disponibile al confronto, capace di affrontare le sfide più complesse con intelligenza e spirito costruttivo".

"La scomparsa di Paolo Chiappini rappresenta una ferita profonda per il mondo politico, istituzionale e culturale della Toscana. Ci siamo sentiti appena una settimana fa, quando la malattia era ormai nella sua fase più difficile. Nonostante il dolore e la fatica, trovò comunque il modo di rispondermi: era nel suo carattere, nella sua straordinaria generosità umana" il ricordo dell'eurodeputato Dario Nardella.

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