Parte il cantiere del percorso pedonale verso il Centro 'I Lecci'

Prende il via un'opera attesa da anni: questa settimana è partito il cantiere del percorso pedonale che collegherà il capoluogo al Centro per la Cultura del Territorio "I Lecci". Il quadro economico complessivo dell'intervento, finanziato con oneri di urbanizzazione, ammonta a € 395.000.

Si tratta di un intervento di cui a Montespertoli si parla da quando è stato inaugurato il Centro “I Lecci”: un collegamento sicuro lungo la Strada Provinciale 79, che permetterà finalmente a residenti e visitatori di raggiungere il Museo del Territorio a piedi, superando una criticità storica e restituendo continuità al rapporto tra il capoluogo e uno dei luoghi simbolo della identità locale.

“Dopo l'approvazione del progetto in Consiglio Comunale e l'aggiudicazione dei lavori, questa settimana abbiamo finalmente aperto il cantiere del percorso pedonale che collegherà il capoluogo al Centro per la Cultura del Territorio I Lecci. – dichiara il vicesindaco Marco Pierini con delega ai lavori pubblici - È un intervento fondamentale per la promozione del territorio e garantire a residenti e turisti di camminare in sicurezza godendo di uno degli scorci più belli della zona, quello che si affaccia sul Castello di Poppiano, sul Castello di Montegufoni e sul Castello di Sonnino. Un panorama unico che diventa parte integrante del percorso museale del Museo del Territorio, consentendo alle persone di raggiungerlo a piedi”.

Il Centro per la Cultura del Territorio "I Lecci", nato anni fa come spazio dedicato alla cultura della vite e del vino e inaugurato nella sua nuova identità a luglio 2025, ospita oggi il museo della civiltà contadina, l'enoteca e spazi privati per eventi, incontri e attività culturali. Molto utilizzato da famiglie e ragazzi, che qui trovano uno spazio accogliente e di aggregazione, soprattutto durante il periodo estivo, è un luogo che racconta la storia agricola di Montespertoli e che allo stesso tempo guarda al futuro del territorio, tra cultura, accoglienza e promozione turistica.

Il nuovo percorso si innesterà dal tratto già realizzato con la nuova zona residenziale di via Primo Maggio a Poggio Galli e proseguirà lungo la provinciale con il camminamento in autobloccanti, attraversamenti protetti e adeguate misure di sicurezza, per poi innestarsi direttamente con la statua di Ivano Cerrai presente nel giardino de “I Lecci”. Un intervento che renderà più fruibile e accessibile questa parte del territorio e offrirà un'alternativa reale e sicura all'uso dell'auto. La cittadinanza sarà tenuta informata sul cronoprogramma e sull'avanzamento dei lavori.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa