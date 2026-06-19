Peccioli si illumina di gusto e spettacolo con il ritorno della 'Notte Nera'

Il centro storico di Peccioli si prepara a vivere una serata speciale con il ritorno della “Notte Nera”. Sabato 27 giugno torna l’atteso evento che celebra il tartufo e le eccellenze del territorio in un’atmosfera ricca di magia, musica e divertimento per tutte le età, con il tartufo assoluto protagonista nei piatti di ristoranti, locali e attività del centro con menù e ricette dedicate.

La manifestazione è organizzata da Confcommercio Pisa e Centro Commerciale Naturale di Peccioli in collaborazione con CollEventi, con il patrocinio e il contributo del Comune di Peccioli e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. Un’iniziativa ormai storica che unisce cultura, sapori e spettacolo in un’unica, coinvolgente esperienza, dove l’intero borgo sarà animato da spettacoli, artisti di strada, musica dal vivo e performance teatrali.

“Un evento veramente importante per le attività di Peccioli, un borgo che si distingue a livello nazionale e che diventa meta conosciuta e frequentata anche per un prodotto d'eccellenza come il tartufo grazie a un'iniziativa come la Notte Nera che permette al tessuto commerciale di vivere un evento sempre più partecipato e di inaugurare l'estate nel migliore dei modi” afferma la presidente del Centro Commerciale Naturale di Peccioli Cristina Prete.

“Ci fa particolarmente piacere avere un evento che vede protagoniste attività commerciali e ristoratori e crea un elemento di integrazione ormai indispensabile con il nostro territorio, merito di un gruppo di lavoro che ha saputo cogliere una grande opportunità creando le condizioni per un appuntamento di successo” dichiara il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni.

“Peccioli è ormai un punto di riferimento ed è un piacere organizzare eventi di qualità in un borgo che ha fatto della qualità un marchio di fabbrica e ha investito su decoro e rigenerazione urbana creando le condizioni necessarie per fare impresa” le parole del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“La Notte Nera è un evento ormai storico e un fiore all'occhiello che nasce con l'intento di valorizzare un prodotto eccellente del nostro patrimonio gastronomico come il tartufo e le attività che lo utilizzano, e allo stesso tempo rappresenta una straordinaria opportunità di promozione delle bellezze della nostra provincia” evidenzia il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

“La valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche, a partire dal tartufo nero, rappresenta un eccezionale volano per la promozione dell'intera area collinare. Attraverso il supporto a eventi di qualità come la Notte Nera di Peccioli, miriamo a consolidare il legame indissolubile tra produzioni tipiche e attrattività del territorio. Il nostro obiettivo strategico è far convergere cultura, spettacolo e identità locale per generare ricadute economiche immediate a beneficio degli operatori locali. Questa sinergia tra istituzioni e sistema imprenditoriale dimostra come la tutela e la promozione delle specificità territoriali siano la chiave per competere sul mercato del turismo esperienziale” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Dalle 19 nelle principali piazze e strade del centro storico di Peccioli si alterneranno esibizioni di spettacoli itineranti, artisti di strada e gruppi musicali. Il re della serata sarà senz’altro il tartufo, a disposizione nelle sue svariate declinazioni nei ristoranti, locali e botteghe del borgo, per l’occasione aperti fino a tardi e pronti a soddisfare tutti i palati con ricette e proposte gastronomiche esclusive. Sarà inoltre possibile degustare e acquistare prodotti a base di tartufo negli stand gastronomici.

Quella della Notte Nera sarà un percorso allietato da esibizioni musicali diffuse e per tutti i gusti, che avranno il palcoscenico principale nel magico scenario della Terrazza Sospesa, pronta a regalare emozioni indimenticabili con una vista mozzafiato sulle colline della Valdera in uno dei giorni più lunghi dell'anno. Qui si terrà la scenografica esibizione della scuola di ballo “Sensazione di Movimento”, seguita dalla musica live di Samuele Borsò.

In Piazza del Carmine divertimento assicurato con l'esibizione di Marco&Alessandra in musica. Due punti musicali saranno presenti anche in via Roma con la musica live di Lisa Mori e in Piazza del Popolo, con il travolgente rock 'n roll della band Angeli in Blue Jeans, mentre in Piazza Domenico da Peccioli andrà in scena il suggestivo spettacolo di giocoleria e fuoco di Fire Aida. In via Roma presso il Laboratorio artistico del vetro ci saranno dimostrazioni dal vivo di tecnica veneziana, lavorazione a cannello e a lume.

Per grandi e piccoli sarà presente anche un’area giochi con strutture in legno artigianali e una scuola di circo, oltre alle spettacolari performance itineranti degli artisti per le strade del borgo, con un corteo artistico sarà completato dalla parata in costumi scenici, tra meduse, trampolieri e carillon viventi pronti a incantare grandi e piccoli.

Dalle ore 19 fino a mezzanotte e mezzo sarà disponibile il servizio di navetta gratuito dal parcheggio di via Silvestro Lega, location di uno dei quattro “Giganti” di Peccioli.

Ristoranti, locali e attività proporranno piatti tipici con specialità al tartufo: D'aMarti by Tartufi Prete – tagliolini al tartufo e battuta di carne al tartufo nero; Pasticceria Ferretti Arnaldo – uovo al tegamino al tartufo nero; Macelleria Bulleri – tartare e tagliata con tartufo; Alimentari gastronomia da Paola – tris di pecorini al tartufo e pasta fredda con aggiunta di tartufo nero fresco; Bar La Terrazza – bruschette con crema di funghi e tartufo nero, pappa al pomodoro con stracciatella e scaglie di tartufo nero; Ristorante Cioffame – ravioli con crema di pecorino romano, scaglie di tartufo fresco e olio tartufato, gnocchi con porcini e crema di tartufo; Alimentari La Bottega – tagliere con mozzarelle di bufala con tartufo nero; Il Divin Gelato – gelato al tartufo; La Dispensa – filetto di manzo alle erbe con carciofi croccanti e tartufo nero; Il Gelso d'Oro – aperitivi e cocktail; Osteria familiare Caffè Haus – pappardelle al ragù bianco e tartufo, vitello tartufato, patate arrosto tartufate e pecorino

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa