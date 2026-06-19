Presidio Anpi al Monumento dei partigiani: antifascisti in piazza contro il raduno di Futuro Nazionale

A Firenze, in piazza Elia Dalla Costa, si è svolto un presidio promosso dalle sezioni locali dell’ANPI, in prossimità del Monumento ai caduti di Pian d’Albero, luogo che reca i nomi dei 38 partigiani e contadini uccisi il 20 giugno 1944 dalle truppe naziste nelle colline del Valdarno. L’iniziativa ha riunito oltre un centinaio di persone e si è collocata a breve distanza dall’area in cui era previsto un raduno di Futuro Nazionale, promosso con la presenza dell’europarlamentare Roberto Vannacci.

Nel corso della manifestazione sono stati esposti striscioni dal contenuto esplicitamente politico, tra cui "Il fascismo non è un'opinione, è un crimine" e "Unici stranieri, fascisti nei quartieri", affiancati da bandiere dell’ANPI e da un ulteriore striscione con la scritta “Vie Nuove è antifascista”, riferita al circolo Arci presente nelle vicinanze. Il presidio si è sviluppato in un contesto urbano segnato dalla contiguità con piazza Bartali e con il Memoriale delle deportazioni, luoghi simbolicamente connessi alla memoria della Seconda guerra mondiale e della violenza nazifascista.

Secondo quanto dichiarato da Grazia Gerbi dell’ANPI di Bagno a Ripoli, l’iniziativa si inserisce in una più ampia rivendicazione identitaria legata alla memoria della Resistenza: "Quando sentiamo parlare di passeggiate identitarie - spiega Grazia Gerbi dell'Anpi di Bagno a Ripoli - rispondiamo che la nostra identità è dentro la Resistenza, è in questo monumento. Per cui abbiamo scelto di essere qui, anche perché domani ci sarà la commemorazione dell'82/o anniversario della strage di Pian d'Albero. E' il luogo dove noi volevamo essere".

Nel suo intervento, la rappresentante dell’ANPI ha inoltre marcato una distanza rispetto alle parole d’ordine della manifestazione avversaria, precisando: "la sicurezza che vogliamo non è quella che intende questa forza politica", ma "completamente diversa. E' una sicurezza sociale, una sicurezza sul lavoro", "la sicurezza di cui c'è bisogno - conclude - è la sicurezza della società disegnata dalla Costituzione".

Il presidio si è svolto in un clima di mobilitazione coordinata con altre realtà associative e confluirà successivamente nel corteo promosso dal CPA Firenze Sud, anch’esso organizzato in opposizione all’iniziativa politica di Futuro Nazionale.

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