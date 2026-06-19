Raccolta rifiuti, Centrodestra per Empoli: "Chiediamo la convocazione di Alia in commissione consiliare"

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli esprime forte preoccupazione per i numerosi disagi che stanno interessando il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Nelle ultime settimane centinaia di cittadini hanno segnalato ritardi e mancati ritiri, in particolare per quanto riguarda la raccolta dell'organico. Una situazione che ha generato comprensibile malcontento e che ha inciso sulla qualità della vita di molte famiglie, soprattutto nei condomini e nelle abitazioni del centro storico, dove spesso mancano spazi esterni adeguati per conservare i contenitori in attesa del passaggio degli operatori. Il tutto elevato dal caldo di stagione.

«Non vogliamo alimentare polemiche sterili né cercare facili responsabilità – dichiara Gabriele Chiavacci, vicecapogruppo del Centrodestra per Empoli e vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio – ma chi amministra una città ha il dovere di ascoltare il disagio dei cittadini e affrontarlo con serietà. Quando l'organico resta nelle abitazioni per giorni, il problema non è politico: è concreto, quotidiano e riguarda la qualità della vita delle persone. Ci sono anziani, famiglie e lavoratori che stanno vivendo una situazione oggettivamente difficile e meritano risposte rapide ed efficaci.»

«Già durante la campagna elettorale – prosegue Chiavacci – avevamo avanzato una proposta diversa, basata sull'introduzione di isole ecologiche intelligenti e controllate, accessibili tramite tessera elettronica personale. Un sistema che molte città utilizzano con risultati positivi e che permette ai cittadini di conferire i rifiuti in modo più flessibile, riducendo i problemi legati ai mancati ritiri e alle rigidità del porta a porta. Non sosteniamo che esista una soluzione perfetta, ma riteniamo che sia arrivato il momento di valutare senza pregiudizi tutte le alternative disponibili.»

Sulla stessa linea interviene Andrea Poggianti, capogruppo e vicepresidente del Consiglio Comunale.

«Le segnalazioni che riceviamo ogni giorno raccontano una situazione che non può essere liquidata come un semplice inconveniente temporaneo. I cittadini chiedono efficienza e servizi all'altezza delle tariffe che pagano. Il nostro compito è portare queste istanze nelle sedi istituzionali e chiedere che venga aperto un confronto trasparente sul futuro della raccolta dei rifiuti a Empoli. Non possiamo ignorare ciò che sta accadendo.»

«La raccolta differenziata è un obiettivo condiviso da tutti – conclude Poggianti – ma un sistema funziona davvero soltanto quando riesce a coniugare risultati ambientali ed esigenze delle persone. Per questo chiediamo all'Amministrazione comunale e al gestore del servizio di riferire pubblicamente sulle criticità emerse e di avviare un percorso di confronto che coinvolga cittadini, associazioni e comitati.

Gli episodi delle ultime settimane dimostrano la necessità di aprire una riflessione più ampia sul sistema di gestione dei rifiuti, per questo chiederemo l’audizione dei responsabili di ALIA - PLURES in convocazione della commissione Ambiente e Territorio per comprendere come ed entro quanto tempo saranno risolti i disagi.»

Fonte: Centrodestra per Empoli