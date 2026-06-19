Riparte l'Arena Estiva di Certaldo Alto

Riparte dal 1° luglio l’attesa Arena Estiva di Certaldo Alto, il tradizionale appuntamento con il cinema sotto le stelle che animerà le serate estive nel suggestivo scenario di Palazzo Pretorio e del borgo medievale.

La rassegna cinematografica, organizzata dal Multisala Boccaccio, porterà nel cuore di Certaldo Alto alcune delle migliori pellicole della stagione, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione unica per vivere il fascino del grande schermo all’aperto, immersi in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana.

L’iniziativa è resa possibile grazie al rinnovato accordo tra l’Amministrazione Comunale di Certaldo e Grandeschermo sas, società che ha in gestione il Multisala Boccaccio, una collaborazione che negli anni ha contribuito a valorizzare l’offerta culturale estiva della città.

La programmazione prenderà il via con numerosi film di successo pensati per soddisfare tutti i gusti, con titoli dedicati sia al pubblico adulto sia ai più piccoli, alternando grandi produzioni, cinema d’autore e pellicole per famiglie.

Una novità importante riguarda proprio il pubblico più giovane. Grazie alla collaborazione con il gestore del Multisala Boccaccio, l'Amministrazione comunale è riuscita a ottenere una speciale scontistica per le bambine e i bambini iscritti ai centri estivi del territorio, valida per tutte le serate della rassegna. L'iniziativa coinvolge tutti i centri estivi presenti sul territorio comunale. Gli iscritti riceveranno direttamente dai rispettivi centri una comunicazione via e-mail da presentare all'ingresso dell'arena per usufruire della riduzione.

Il mercoledì sarà il giorno dedicato tradizionalmente alle proiezioni per bambini, ragazzi e famiglie, con film pensati appositamente per il pubblico più giovane.

Questo il programma di massima:

1 luglio – Le città di pianura (Cinema Revolution)

2 luglio – Minions & Monster

3 luglio – Hamnet

4 luglio – Michael

5 luglio – La vita va così (Cinema Revolution)

7 luglio – Il Maestro (Cinema Revolution)

8 luglio – Norimberga

9 luglio – Toy Story 5

10 luglio – Primavera (Cinema Revolution)

11 luglio – Sentimental Value (Cinema Revolution)

12 luglio – Le cose non dette (Cinema Revolution)

21 luglio – La Grazia (Cinema Revolution)

22 luglio – Due cuori due capanne (Cinema Revolution)

23 luglio – SuperMario Bros Galaxy

24 luglio – Il Diavolo veste Prada 2

25 luglio – 5 Secondi (Cinema Revolution)

26 luglio – The Drama

28 luglio – I colori del tempo (Cinema Revolution)

29 luglio – Il bene comune (Cinema Revolution)

30 luglio – Minions & Monster

31 luglio – Buen Camino (Cinema Revolution)

Il calendario definitivo e gli orari delle proiezioni saranno comunicati dal Multisala Boccaccio.

La programmazione potrà subire eventuali variazioni.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa