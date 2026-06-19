Riparte l'Arena Estiva di Certaldo Alto

Riparte dal 1° luglio l’attesa Arena Estiva di Certaldo Alto, il tradizionale appuntamento con il cinema sotto le stelle che animerà le serate estive nel suggestivo scenario di Palazzo Pretorio e del borgo medievale.
La rassegna cinematografica, organizzata dal Multisala Boccaccio, porterà nel cuore di Certaldo Alto alcune delle migliori pellicole della stagione, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione unica per vivere il fascino del grande schermo all’aperto, immersi in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana.
L’iniziativa è resa possibile grazie al rinnovato accordo tra l’Amministrazione Comunale di Certaldo e Grandeschermo sas, società che ha in gestione il Multisala Boccaccio, una collaborazione che negli anni ha contribuito a valorizzare l’offerta culturale estiva della città.
La programmazione prenderà il via con numerosi film di successo pensati per soddisfare tutti i gusti, con titoli dedicati sia al pubblico adulto sia ai più piccoli, alternando grandi produzioni, cinema d’autore e pellicole per famiglie.
Una novità importante riguarda proprio il pubblico più giovane. Grazie alla collaborazione con il gestore del Multisala Boccaccio, l'Amministrazione comunale è riuscita a ottenere una speciale scontistica per le bambine e i bambini iscritti ai centri estivi del territorio, valida per tutte le serate della rassegna. L'iniziativa coinvolge tutti i centri estivi presenti sul territorio comunale. Gli iscritti riceveranno direttamente dai rispettivi centri una comunicazione via e-mail da presentare all'ingresso dell'arena per usufruire della riduzione.
Il mercoledì sarà il giorno dedicato tradizionalmente alle proiezioni per bambini, ragazzi e famiglie, con film pensati appositamente per il pubblico più giovane.
Questo il programma di massima:
1 luglio – Le città di pianura (Cinema Revolution)
2 luglio – Minions & Monster
3 luglio – Hamnet
4 luglio – Michael
5 luglio – La vita va così (Cinema Revolution)
7 luglio – Il Maestro (Cinema Revolution)
8 luglio – Norimberga
9 luglio – Toy Story 5
10 luglio – Primavera (Cinema Revolution)
11 luglio – Sentimental Value (Cinema Revolution)
12 luglio – Le cose non dette (Cinema Revolution)
21 luglio – La Grazia (Cinema Revolution)
22 luglio – Due cuori due capanne (Cinema Revolution)
23 luglio – SuperMario Bros Galaxy
24 luglio – Il Diavolo veste Prada 2
25 luglio – 5 Secondi (Cinema Revolution)
26 luglio – The Drama
28 luglio – I colori del tempo (Cinema Revolution)
29 luglio – Il bene comune (Cinema Revolution)
30 luglio – Minions & Monster
31 luglio – Buen Camino (Cinema Revolution)
Il calendario definitivo e gli orari delle proiezioni saranno comunicati dal Multisala Boccaccio.
La programmazione potrà subire eventuali variazioni.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
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