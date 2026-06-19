Riqualificazione ex 429, Mantellassi: “Rendiamo più vivibile quest'area di Brusciana”

Riqualificare un’area urbana ripristinando la funzionalità e la sicurezza dei percorsi pedonali, migliorando il decoro urbano, superando quelle disomogeneità attuali e criticità. Di questo e di molto altro si è parlato nell’incontro di giovedì 18 giugno 2026, aperto a tutta la cittadinanza di Brusciana, che si è tenuto nei locali del circolo Arci Brusciana (via Senese Romana, 132).

Titolo dell’incontro “Riqualificazione del tratto chiuso della strada ex 429”, i relatori che hanno spiegato il progetto (non ancora esecutivo) durante la serata: il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi; l’assessore ai lavori Pubblici E Piano Frazioni e Quartieri, Simone Falorni e il personale tecnico del settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Empoli.

Il tratto interessato dall’intervento di manutenzione straordinaria previsto per la riqualificazione è quello che si trova fra l’incrocio con via Monteboro, in prossimità dell’attraversamento ferroviario e la nuova Strada Regionale 429, corrispondente ai numeri civici compresi fra n° 134 e n° 210 e fra n° 151 a n° 217.

Questo tratto di via Senese Romana, che faceva parte del percorso originario della Strada Regionale 429, è divenuto senza sfondo, a seguito della realizzazione del percorso alternativo della Nuova SR 429 ed è stato declassificato a Strada Provinciale della Città Metropolitana di Firenze.

L’importo totale dell’intervento è pari a 50.000,00 euro, somma che trova copertura nel Bilancio comunale dell’Ente annualità 2025.

“Il progetto di riqualifica del tratto chiuso della 429 a Brusciana rappresenta uno dei tanti punti del Piano Frazioni e Quartieri su cui ci siamo dedicati in questi primi due anni di mandato – ha dichiarato il sindaco –. Da tempo i residenti di quel tratto ci chiedevano di non lasciare a se stesso quel tratto di strada e dopo gli studi eseguiti dai nostri uffici tecnici comunali, che ringrazio, siamo arrivati a una bozza progettuale che riordina quel tratto di strada. Dall'incontro abbiamo accolto alcuni accorgimenti richiesti dai residenti per migliorare ancora di più il progetto. Sarà necessario il passaggio in Città Metropolitana prima di partire con i lavori ma penso che queste migliorie potranno rendere più vivibile quest'area e l'incontro di oggi nasce proprio per presentare queste novità”.

FOCUS STATO ATTUALE – Guardando questo tratto di via Senese Romana dall’incrocio con via Monteboro, in prossimità dell’attraversamento ferroviario, è presente un marciapiede continuo, soltanto sul lato destro della strada mentre sul lato sinistro si hanno porzioni di strada o completamente privi di marciapiede, o di qualunque percorso pedonale in sicurezza e porzioni con marciapiede di piccole dimensioni e in pessime condizioni. Sul lato destro della strada, lungo il marciapiede continuo sono tracciati a terra anche dei posti per le auto.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO COMPLETO - Ripristino dei marciapiedi esistenti, sia sul lato destro che sul lato sinistro di via Senese Romana, mediante la fresatura e la successiva bitumatura del tappeto di usura, compresa la sostituzione dei cordonati e delle zanelle deteriorate; rifacimento dei marciapiedi attualmente in cemento, sia sul lato destro che sul lato sinistro di via Senese Romana, compresa la sostituzione dei cordonati e delle zanelle deteriorate; realizzazione di due aree di allargamento/avanzamento del marciapiede esistente sul lato destro di via Senese Romana, compresa la sostituzione e lo spostamento dei cordonati, delle zanelle ed eventualmente delle caditoie. Queste nuove aree di allargamento/avanzamento del marciapiede esistente avranno delle panchine in fondo al tratto chiuso; ripristino della segnaletica orizzontale esistente e integrazione con segnaletica orizzontale aggiuntiva. In particolare, sul lato sinistro di via Senese Romana e per porzione sul lato destro si prevede il tracciamento a terra di un percorso pedonale, con lo scopo di risolvere il problema dell’assenza di marciapiedi in prossimità delle abitazioni per alcune porzioni della strada in oggetto. Inoltre, si prevedono anche due nuovi attraversamenti pedonali, uno in prossimità dei numeri civici 134, 136, 151 e 153 e l’altro in prossimità del numero civico 204, oltre al ripristino delle strisce pedonali esistenti; installazione di nuova segnaletica verticale; verniciatura con lo stesso colore RAL (da definire durante l’esecuzione dei lavori), non solo del nuovo percorso pedonale a terra, ma anche dei marciapiedi ripristinati e o sostituiti in modo da creare un’omogeneità visiva degli spazi riservati ai pedoni; ulteriori interventi di risanamenti stradali con demolizione del sottofondo stradale e ripristino di binder e strato di usura ed infine, pulizia completa con risagomatura dei fossati.

Il percorso pedonale sarà protetto in alcuni tratti con dei pioli/parapedonali.

La realizzazione dell'intervento dovrà essere concordata con l'ente proprietario del tratto di strada in oggetto che è la Città Metropolitana di Firenze.

La cantierizzazione e le fasi realizzative dovranno creare il minor disagio possibile alla collettività.

TEMPISTICA - Per l’esecuzione dell’intervento sono previsti 90 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio delle lavorazioni.

In chiusura, l’assessore Falorni: “Ci tenevamo come amministrazione a incontrare i cittadini residenti a Brusciana e soprattutto coloro che si affacciano su quella porzione di ex 429 ormai chiusa tra la ferrovia e la nuova strada regionale - ha affermato –. Questo perché c’è bisogno di riqualificarla, di ridarle un senso pratico, e questo tramite un intervento che abbiamo presentato pubblicamente. Abbiamo previsto una risistemazione dei marciapiedi, una nuova segnaletica orizzontale, nuova sistemazione della strada. Una serie di interventi che possono rendere più piacevole e ottimale una zona che rimarrebbe ormai un ‘moncone’ a sé di un’arteria stradale importante, e quindi anche per ridare una regolamentazione, sosta compresa, per tutte e tutti coloro che lì ci abitano. Era un passaggio fondamentale e dovuto, ed era tema delle nostre linee programmatiche, che ci fa piacere aver condiviso con la cittadinanza in attesa dei successivi step che porteranno all’effettivo progetto ed esecuzione dei lavori “.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa