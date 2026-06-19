Sanzionato dopo flash mob, la solidarietà di Arci Empolese Valdelsa

Dopo la notizia della sanzione amministrativa per un membro di Montespertoli per la Palestina, anche l'Arci Empolese Valdelsa ha deciso di esprimersi sull'episodio. Di seguito la nota stampa.

Come Arci Empolese Valdelsa e rete dei circoli arci di Montespertoli, esprimiamo piena e convinta solidarietà al Coordinamento Montespertoli per la Palestina, una realtà solidale e nonviolenta, e all’attivista colpito da una sanzione amministrativa assurda e incomprensibile. L'applicazione del nuovo Decreto Sicurezza voluto dal Governo arriva sul territorio con questo episodio in modo assolutamente insensato e fuoriluogo: sanzionare per un flash mob a sostegno della flottila per le vie del paese ha davvero dell' incredibile e dell' inaccettabile, perchè significa privare del diritto a riunirsi e a manifestare in modo pacifico. Lo diciamo da tempo e lo ribadiamo ancora: trasformare le tutele di ordine pubblico in censura della libertà di espressione è per la rete Arci è inaccettabile, ancora di più in un territorio costruito su un'identità antifascista, dove si va a colpire chi manifesta pacificamente contro le violazioni dei diritti umani e contro un genocidio in atto, lasciando impuniti i veri criminali.

Piena solidarietà al Coordinamento Montespertoli con la Palestina.