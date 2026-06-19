Si finge un carabiniere per truffare un'anziana, arrestato

Un uomo di 51 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno con l’accusa di truffa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e fuga pericolosa.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe messo in atto il cosiddetto “modus operandi del finto carabiniere”, contattando telefonicamente un’anziana di Reggello e convincendola, con il pretesto di presunte indagini su un furto, a consegnare monili e oggetti d’oro, tra cui la fede nuziale.

Dopo la segnalazione al 112, i militari hanno intercettato l’auto a noleggio utilizzata dal sospettato mentre si trovava nei pressi di un’altra abitazione, dove era stato segnalato un ulteriore tentativo di truffa. All’alt dei Carabinieri, l’uomo avrebbe tentato la fuga investendo un militare e danneggiando un’auto di servizio, dando origine a un inseguimento terminato nel centro di Figline grazie all’intervento di un’altra pattuglia.

Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso della refurtiva sottratta poco prima all’anziana. Arrestato, è stato successivamente condotto davanti al giudice che ha convalidato il fermo disponendo gli arresti domiciliari.