Smantellate serre di marijuana in due case a Pistoia: due arresti

Oltre 130 piante di marijuana scoperte in due serre allestite in due abitazioni distinte a Pistoia. Due persone sono state arrestate in flagranza e una terza è stata denunciata dai carabinieri che, a seguito di mirati accertamenti, hanno individuato e smantellato due sofisticati centri per la coltivazione e il traffico della sostanza stupefacente. L'indagine dei militari di Pistoia, coordinata dalla Procura, come spiegato dall'Arma si è sviluppata partendo da una meticolosa analisi tecnica e dalla geolocalizzazione di alcuni dispositivi precedentemente sottoposti a sequestro. I riscontri investigativi hanno indirizzato l'attenzione verso contesti apparentemente isolati della provincia pistoiese, svelando la presenza di strutture produttive "indoor" ad alta tecnologia, concepite per operare in modo occulto.

Il primo filone operativo si è concretizzato l'11 giugno quando i carabinieri, sottoponendo a perquisizione l'abitazione di un cittadino di nazionalità albanese, di professione operaio vivaistico, hanno accertato che alcune stanze dell'immobile erano state interamente trasformate in una serra. All'interno dei locali sono stati rinvenute e sequestrate circa 72 piante di marijuana coltivate in vaso, ciascuna alta circa 150 centimetri, e una dotazione tecnologica professionale tra plafoniere con luci a Led, deumidificatori, ventilatori e una pompa d'acqua per garantire la crescita automatizzata della piantagione. Ad alimentare la produzione vi era un massiccio sistema di nutrizione composto da fusti d'acqua e decine di taniche di fertilizzante. L'uomo è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Durante la stessa attività un altro uomo, sempre cittadino albanese, operaio residente a Pistoia, è stato denunciato in stato di libertà poiché trovato in possesso di 8,51 grammi di marijuana suddivisa in 7 dosi, nonché della somma in contanti di 120 euro. Il giorno successivo, 12 giugno, l’operazione è proseguita con l'arresto da parte dei carabinieri di Pistoia coadiuvati dal personale del Nucleo investigativo della terza persona, sempre di origine albanese e di professione muratore, già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione domiciliare ha svelato una seconda serra domestica, allestita con sofisticata dotazione di luci a Led, ventilatori, deumidificatori e pompe d'acqua, all'interno della quale sono state trovate 61 piante di marijuana in vaso dell'altezza di circa un metro. Il controllo, esteso all'area circostante, ha fatto rinvenire e sequestrare ulteriori arbusti di marijuana recisi di recente, nascosti all'interno di un grande sacco in un terreno agricolo adiacente alla casa. Trovati anche un sacchetto contenente 5 grammi di marijuana e 3.200 euro in contanti, considerati provento dell'attività illecita, individuati rispettivamente all'interno di un'auto e nel portafogli dell'uomo. Quest'ultimo è stato condotto presso il carcere di Pistoia.

Come aggiunto dall'Arma, che sta proseguendo le indagini per ricostruire la rete di contatti logistici ed individuare eventuali ulteriori basi operative, "l'entità complessiva dei sequestri e il livello di specializzazione delle infrastrutture tecnologiche impiegate indicano che il volume d'affari stimato andasse ben oltre la dimensione del consumo strettamente locale. Si ritiene che i due siti produttivi costituissero snodi cruciali di un'attività strutturata per rifornire capillarmente l'intera piana pistoiese e le province limitrofe, alimentando i canali del narcotraffico dell'area. L'intervento dell'Arma, in stretta sinergia con la Procura di Pistoia, ha consentito di interrompere una filiera di approvvigionamento potenzialmente molto redditizia, a tutela della sicurezza e della legalità del territorio".

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