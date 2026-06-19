Sorpreso a vendere droga, arrestato un 59enne a Pontedera

Nel primo pomeriggio dello scorso 16 giugno, i carabinieri di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 59 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno notato l'uomo seduto all'interno di un bar del centro e ne hanno monitorato i movimenti, assistendo alla cessione di una dose di hashish.

L'uomo è stato quindi bloccato. La successiva perquisizione personale e locale, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 34.8 grammi di hashish, 0.60 grammi di cocaina, un telefono cellulare, utilizzato per i contatti con i clienti e 55 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.

Tutto il materiale e il denaro sono stati debitamente repertati in attesa del deposito presso il competente Ufficio Corpi di Reato.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del 18 giugno, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, tre volte alla settimana.

Notizie correlate