Terzo passaggio settimanale per il ritiro del rifiuto organico a Santa Maria a Monte

Il Sindaco Manuela Del Grande comunica che anche per il 2026 sarà attivato il terzo passaggio settimanale per il ritiro del rifiuto organico nei mesi di luglio e agosto, ovvero nella stagione più calda.
L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte intende così venire incontro alle esigenze della cittadinanza, potenziando la raccolta del rifiuto organico, considerando che la produzione di quest’ultimo generalmente aumenta nel periodo estivo, senza dimenticare il disagio che può comportare il dover tenere il rifiuto all’interno dell’abitazione, durante questi mesi in cui le temperature sono molto elevate.
Il passaggio sarà effettuato ogni mercoledì (in aggiunta alle date già previste di lunedì e venerdì), a partire dal 01 luglio 2026 fino al 26 agosto.
L’Ufficio Ciclo dei Rifiuti resta a disposizione della cittadinanza per qualsiasi necessità di integrazione o chiarimento, anche telefonicamente ai numeri 0587 261 – 621/625/648/653.
Nel caso dovessero verificarsi disservizi nella raccolta del rifiuto in questa data aggiuntiva, si invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente la cosa agli Uffici (ai numeri sopra indicati) o direttamente a Geofor, mediante i canali indicati sul loro sito.
Di seguito le date in cui verrà effettuato il ritiro:
₋ 01 luglio 2026
₋ 08 luglio 2026
₋ 15 luglio 2026
₋ 22 luglio 2026
₋ 29 luglio 2026
₋ 05 agosto 2026
₋ 12 agosto 2026
₋ 19 agosto 2026
₋ 26 agosto 2026
Fonte: Ufficio Stampa
<< Indietro