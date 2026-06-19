Torna la festa donatori di sangue Fratres Montecalvoli

Inizia mercoledì 24 giugno la consueta Festa annuale dei Donatori di Sangue Fratres di Montecalvoli con un'apericena e karaoke organizzata in collaborazione con il Circolo ACLI di Montecalvoli presso la piazza del Comune a Montecalvoli Alto, alle ore 20 con prenotazione obbligatoria.

Giovedì 25 giugno presso il Circolo ARCI La Perla "Attori e spettatori – Tributo a Claudio Baglioni" per cantare tutti insieme i grandi successi di Claudio Baglioni, alle ore 21.30, ingresso gratuito. Sabato 27 giugno alle ore 17.00 ritrovo presso la sede dei Donatori di Sangue in Via Indipendenza n. 12 a Montecalvoli Alto con rinfresco e sfilata, per le vie del centro storico, dei labari e deposizione corona al monumento ai caduti, a seguire Santa Messa del Donatore alle ore 18.00 ed infine aperitivo e cena presso il Ristorante Oasi al Lago di San Donato aperta a tutti, con premiazione dei donatori e lotteria con ricchi premi. Sia per l'apericena del 24 giugno che per la cena del 27 giugno la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti telefonando al n. 346 5410276. Partecipate numerosi! Divulghiamo la cultura della donazione di sangue!