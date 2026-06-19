Toscana-America, la ‘storia condivisa’ a convegno su 250 anni Dichiarazione Indipendenza

La memoria accanto ai valori e su tutto, sempre, la forza della libertà, del confronto, della democrazia. Si è svolto in sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati il convegno “I 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America fra passato e presente”. Un omaggio a uno dei momenti fondativi della storia moderna intriso di riferimenti alla memoria storica e all’attualità geopolitica.

L’evento è stato promosso e organizzato da ISFE (Istituzione di Studi Firenze per l’Europa) in collaborazione con la Kent State University Florence, l’AACUPI, (Association of American College and University Programs in Italy) e con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze.

Centrale, nella prima parte della giornata, la presentazione del volume “Filippo Mazzei, Il Granduca Pietro Leopoldo e la riscoperta dell’America”, con la ricostruzione del contesto che legò la Toscana del 700 agli Stati Uniti nascenti. Al centro dell’attenzione la figura di Filippo Mazzei, il toscano amico di Thomas Jefferson che il presidente della Regione, Eugenio Giani mette in primo piano tra i toscani cui si deve il legame tra Toscana e Stati Uniti d’America. “E’ un legame forte che io sento tantissimo – afferma -; i 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza stanno a significare, ad esempio, il contributo importante di Mazzei, un toscano nato a Poggio a Caiano, medico formatosi a Santa Maria Nuova, poi viaggiatore ed esploratore che negli Stati Uniti ancora prima unificazione, aveva la sua tenuta a Monticello, in Virginia, accanto al presidente Thomas Jafferson che lo coinvolse nella stesura della carta costituzionale. E’ del nostro toscano l’idea del diritto alla perseguimento della felicità, la nota che caratterizza la costituzione degli Stati Uniti – ricorda il presidente -; proprio in virtù di questo l’ho voluto mettere anche nello Statuto della Toscana. Devo dire l’iniziativa di oggi ci fa capire anche il ruolo nella formazione degli Stati Uniti che hanno avuto Amerigo Vespucci da Firenze, che ha dato il nome ‘America’; Giovanni da Verrazzano, il primo che nel 1524 identifica baia di Hudson, dove poi nascerà New York; e appunto Filippo Mazzei, con il suo prezioso contributo alla Costituzione degli Stati Uniti, che sono molto vicini alla Toscana”.

Un punto che ricorre anche nelle parole di Daniela Ballard, console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze che insieme a Fabrizio Ricciardelli – presidente AACUPI, ed Elisabetta Catelani, presidente ISFE hanno portato i saluti istituzionali alla giornata di lavori. “Le radici dell’amicizia tra Stati Uniti e Toscana sono profonde, oltre 5 secoli storia condivisa cominciata con gli esploratori Vespucci e Da Verrazzano e continuata con Filippo Mazzei, che ispirò le parole ‘tutti gli uomini sono creati uguali’, divenute principi fondanti del documento che oggi siamo qui a celebrare, la Dichiarazione d’Indipendenza. Oggi l’affetto tra le nostre nazioni si manifesta in ogni dimensione del nostro rapporto: oltre 17 milioni di americani dichiarano origini italiane e più di 500 aziende statunitensi operano nel nostro distretto consolare, che comprende Toscana, Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. Non potrebbe esserci un modo più appropriato per commemorare il 250mo anniversario degli Stati Uniti che riunire eminenti studiosi e intellettuali dell’Italia, degli Stati Uniti e dell’Europa per esaminare l’eredità duratura della Dichiarazione d’Indipendenza”.

Con il coordinamento di Zeffiro Ciuffoletti (Università degli Studi di Firenze), Massimo Balzi (presidente Circolo Filippo Mazzei di Pisa), Gian Luca Corradi (Ricercatore e bibliotecario), Gigliola Sacerdoti Mariani (Università degli Studi di Firenze), Simone Visciola (Université de Toulon) hanno dato corso alla mattinata che ha scandagliato il patrimonio di vicende, idee e valori che hanno cartterizzato il ‘toscano-virginiano’ e le relazioni ch’egli riuscì a tenere tra vecchio e nuovo mondo.

Nel pomeriggio la tavola rotonda che ha spostato il focus sul presente. A 250 anni dai principi di libertà, uguaglianza e democrazia proclamati nel 1776, il dialogo si è svolto su dinamiche e prospettive delle relazioni tra le due sponde. dell’Atlantico. In programma gli interventi di Federiga Bindi (Università degli Studi di Roma Tor Vergata/University of Colorado Boulder), Thomas Brussig (Scrittore), William J. Connell (Seton Hall University), Pietro Morandini (EuropaNova) e Alessandro Petretto (Università degli Studi di Firenze)

Fonte: Regione Toscana

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