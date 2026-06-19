"Un gol per il Meyer", Guardia di Finanza in campo per la solidarietà

Coniugare i valori autentici dello sport con la solidarietà concreta, la vicinanza alle persone più fragili e l’impegno a favore della comunità. È questo lo spirito che ha animato “Un gol per il Meyer”, l’evento benefico promosso dalla Guardia di Finanza e ospitato presso il prestigioso Centro Tecnico Federale di Coverciano, autentica casa del calcio italiano e simbolo dell’eccellenza sportiva nazionale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 252° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza e rappresenta un significativo momento di incontro tra il mondo dello sport, le istituzioni e la solidarietà sociale.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza di un ospite d’eccezione, Giancarlo Antonioni, storica bandiera della Fiorentina, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982 e figura tra le più amate e rappresentative del calcio italiano che ha dato il calcio d’inizio alla manifestazione, suggellando simbolicamente l’unione tra i valori dello sport, dell’impegno civile e della solidarietà. Un momento particolarmente significativo e apprezzato dai presenti, che ha conferito ulteriore prestigio all’evento. Sul terreno di gioco si sono quindi affrontate una rappresentativa del personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze e una selezione della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, unite da un comune obiettivo: trasformare la passione sportiva in un concreto gesto di sostegno nei confronti dei bambini e delle famiglie assistite dall’ospedale pediatrico fiorentino. La manifestazione ha consentito di raccogliere 5.000 euro, somma interamente devoluta alla Fondazione Meyer per sostenere le attività di accoglienza, assistenza e cura rivolte ai piccoli pazienti. Il risultato è stato possibile grazie alle generose donazioni liberali effettuate dai finanzieri in servizio presso i Reparti della Regione Toscana, che hanno aderito con entusiasmo e sensibilità all’iniziativa.

Le risorse raccolte contribuiranno a finanziare progetti e servizi destinati a migliorare il percorso di cura dei bambini ricoverati e a supportare le loro famiglie nei momenti più delicati, confermando il ruolo fondamentale che la solidarietà può svolgere accanto all’attività sanitaria. L’Ospedale Pediatrico Meyer rappresenta infatti da sempre un punto di riferimento a livello nazionale per l’eccellenza delle cure pediatriche, la ricerca scientifica e l’attenzione alla dimensione umana dell’assistenza.

L’evento ha inoltre offerto ai partecipanti un’importante occasione di crescita culturale e di condivisione dei valori sportivi. Grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione Museo del Calcio, i presenti hanno avuto l’opportunità di visitare il Museo del Calcio di Coverciano, ripercorrendo le pagine più significative della storia della Nazionale italiana e vivendo un’esperienza capace di unire memoria, passione e senso di appartenenza. Al termine dell’incontro, il Comandante Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale, Generale di Corpo d’Armata Bruno Bartoloni, ha premiato la squadra vincitrice consegnando la coppa del torneo e ha simbolicamente affidato alla Fondazione Meyer il maxi assegno rappresentativo della somma raccolta. Alla cerimonia conclusiva hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui la Sindaca di Firenze Sara Funaro, il Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Gianluca Filippi, e il Comandante Provinciale di Firenze, Generale di Brigata Enrico Blandini, oltre ai rappresentanti della Fondazione Meyer e dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

Nel corso del suo intervento, il Generale Bartoloni ha rivolto un sentito ringraziamento ai responsabili del Centro Tecnico Federale di Coverciano per la calorosa ospitalità e ha espresso profondo apprezzamento per la straordinaria partecipazione dei finanzieri toscani, sottolineando come la risposta immediata e convinta all’iniziativa costituisca l’ennesima testimonianza della sensibilità che da sempre contraddistingue le Fiamme Gialle nei confronti delle esigenze del territorio e della collettività. Parole di sincera gratitudine sono state espresse anche dal dottor Alessandro Benedetti, Segretario Generale della Fondazione Meyer, che ha ringraziato la Guardia di Finanza per la significativa iniziativa e per il prezioso contributo destinato ai progetti della Fondazione. Il dottor Benedetti ha evidenziato come gesti di tale valore rappresentino una concreta manifestazione di altruismo e generosità, capace di trasformare la solidarietà in un aiuto reale per i bambini e le loro famiglie.

“Un gol per il Meyer” si conferma così molto più di un evento sportivo: una giornata di condivisione, partecipazione e responsabilità sociale che ha saputo unire istituzioni, sport e volontariato nel segno della solidarietà, dimostrando come il gioco di squadra possa generare risultati importanti anche al di fuori del campo da gioco e come i valori che animano la Guardia di Finanza trovino espressione non soltanto nel servizio quotidiano al Paese, ma anche nell’attenzione concreta verso chi ha più bisogno.

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