Use Rosa Scotti, confermate Anna Rylichova e Liga Vente

Anna Rylichova e Liga Vente. All’elenco delle conferme della nuova Use Rosa Scotti si aggiungono due giocatrici fondamentali per la squadra che coach Alessio Cioni sta preparando in vista del prossimo campionato di A2. Anna Rylichova, esterna ceca classe 1999, ha deciso di proseguire il suo percorso con la maglia biancorossa dopo una stagione nella quale ha dimostrato versatilità, precisione al tiro alla capacità di rendersi utile in ogni fase del gioco. Liga Vente è ormai una veterana, il punto fisso nel pitturato dove è capace di dare un contributo fondamentale sia in attacco che in difesa. Per la pivot lettone classe 1991 è la terza stagione a Empoli, un legame che va ormai oltre il semplice aspetto sportivo.