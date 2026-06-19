Vinci, modifiche su Via L. da Vinci e Via Provinciale per il risanamento del manto stradale

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Il Comune di Vinci informa che sulla SP 13, nel tratto compreso indicativamente fra la rotonda “dell’Unicorno” a Sovigliana (km 1+600) e la rotonda della Sammontana (km 3+800), verrà ridotta la viabilità a una carreggiata con senso unico alternato, da lunedì 22 giugno a lunedì 29 giugno, in orario notturno dalle 21 alle 6.

La limitazione al traffico è necessaria per permettere il risanamento del manto stradale.

Sullo stesso tratto, il limite di velocità verrà fissato a 30 km/h.

 

Lo stabilisce l’atto n. 2045 del 19 giugno 2026 emanato dalla Città Metropolitana di Firenze, accogliendo così la richiesta del Comune di effettuare i lavori in orario notturno, per diminuire i disagi alla circolazione.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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