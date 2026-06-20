Accoltellato alla schiena in centro a Firenze: 31enne in ospedale

Un uomo di 31 anni, di origine algerina, è stato ferito alla schiena in seguito a un’aggressione avvenuta nel centro di Firenze, in piazza del Mercato Centrale. L’episodio, secondo quanto ricostruito, sarebbe riconducibile a un accoltellamento, anche se la dinamica esatta resta ancora da chiarire.

La vittima ha riferito l’accaduto alla polizia dopo essere stata soccorsa e medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, dove è stata trasportata in seguito alla ferita riportata. Le sue condizioni non risultano gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento dell’audizione con gli investigatori, l’uomo non è stato in grado di fornire indicazioni utili né sull’identità dell’aggressore né sulle possibili motivazioni del gesto, circostanza che complica l’attività investigativa. L’aggressione sarebbe avvenuta alle spalle, elemento che rende più difficile la ricostruzione della dinamica dei fatti.

La polizia ha avviato gli accertamenti per chiarire il contesto dell’episodio e verificare l’eventuale presenza di testimoni o sistemi di videosorveglianza nella zona.