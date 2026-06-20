Arrestato 28enne per spaccio di cocaina a Montopoli in Val d'Arno

Nel pomeriggio del 18 giugno i Carabinieri dell’Aliquota Operativa e Radiomobile di San Miniato hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 28 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’area di San Romano, frazione del comune di Montopoli in Val d’Arno.

L’intervento è scaturito nel corso di un servizio di controllo del territorio nella zona di piazza del Mercato, dove i militari hanno osservato l’uomo mentre cedeva circa due grammi di cocaina a un acquirente del posto. L’azione è stata immediatamente interrotta con il blocco del sospettato.

La successiva perquisizione personale, estesa al veicolo e al domicilio dell’indagato, ha consentito di rinvenire 1.135 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il denaro, ritenuto dagli inquirenti provento dell’attività di spaccio, è stato sottoposto a sequestro insieme alla sostanza stupefacente.

Per l’acquirente è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Pisa quale assuntore, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Pisa, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L’udienza ha successivamente convalidato l’arresto disponendo la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria

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