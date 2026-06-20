Esplosione in una casa a Cascina, grave il proprietario. La casa era all'asta giudiziaria

Un’esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di ieri in un’abitazione di Cascina, nel Pisano, ha provocato un incendio e il parziale crollo del tetto dell’immobile, lasciando gravemente ferito il proprietario della casa, un uomo di 60 anni ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cisanello.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, non viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario. L’uomo, infatti, avrebbe dovuto consegnare le chiavi del terratetto a un incaricato dell’Istituto vendite giudiziarie di Pisa. Proprio durante la presenza dell’addetto sul posto si sarebbe verificata l’esplosione che ha innescato il successivo incendio.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e soccorso il ferito affidandolo al personale sanitario del 118. Le verifiche tecniche effettuate all’interno dell’abitazione avrebbero evidenziato la presenza di gas nei locali interessati dallo scoppio.

Le indagini, affidate ai carabinieri, dovranno ora chiarire se l’esplosione sia stata provocata intenzionalmente dal proprietario oppure se si sia trattato di un incidente domestico legato a una fuga di gas. L’area attorno all’edificio è stata transennata per motivi di sicurezza, mentre l’immobile è stato dichiarato inagibile a causa dei danni strutturali riportati dopo il crollo parziale della copertura.