Festa di fine anno delle terze della Santissima Annunziata e dell'Istituto Calasanzio

Una festa indimenticabile, ricca di emozioni, sorrisi e qualche lacrima di commozione, quella organizzata dagli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Santissima Annunziata e dell'Istituto Calasanzio di Empoli per salutare i professori al termine del loro percorso scolastico.

La serata si è svolta in un clima di grande gioia e partecipazione, con ragazzi e insegnanti riuniti per celebrare insieme un traguardo importante. Tra musica, balli e momenti di festa, non sono mancati gli attimi più intensi e significativi, durante i quali gli studenti hanno voluto ringraziare i docenti per gli anni trascorsi insieme, fatti di insegnamenti, crescita personale e condivisione.

Particolarmente toccanti sono stati gli interventi delle dirigenti scolastiche e dei professori, che hanno rivolto ai ragazzi parole cariche di affetto e incoraggiamento. Nei loro discorsi è emersa tutta la soddisfazione per il cammino compiuto dagli studenti e la fiducia nel loro futuro.

«Portate sempre con voi i valori che avete imparato in questi anni e che sono i principi fondanti della nostre scuole », è stato il messaggio che più volte è risuonato nel corso della serata. Un invito a guardare avanti con entusiasmo, responsabilità e coraggio.

La commozione ha raggiunto il suo culmine durante i saluti finali, quando insegnanti e studenti si sono abbracciati consapevoli che si stava chiudendo un capitolo importante della loro vita. Molti occhi lucidi hanno testimoniato il forte legame costruito nel tempo tra ragazzi e docenti.

Tra canzoni e balli, la festa è proseguita fino a tarda sera, trasformandosi in una vera celebrazione dell'amicizia, della scuola e dei valori condivisi. Per i giovani protagonisti si apre ora una nuova avventura: quella delle scuole superiori, dove potranno continuare a crescere e a mettere in pratica quanto appreso durante questi anni.

Una serata che resterà impressa nei ricordi di tutti i partecipanti, simbolo di un passaggio importante e di un arrivederci carico di speranza. I ragazzi della Santissima Annunziata e del Calasanzio sono pronti a spiccare il volo verso nuove sfide, portando con sé il patrimonio umano e culturale ricevuto dai loro insegnanti.

Famiglie, insegnanti e ragazzi hanno voluto condividere il buffet donandone una parte alla Misericordia Empoli. Un gesto di solidarietà che ha unito la gioia della celebrazione e l'attenzione verso chi è meno fortunato.