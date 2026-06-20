Festival of the Sun a Colle di Val d'Elsa: viabilità, parcheggi e navette

In vista del Festival of the Sun, in programma domenica 21 giugno a Colle Alta, il Comune di Colle di Val d’Elsa ricorda che restano confermate le modifiche alla viabilità e agli accessi già comunicate nei giorni scorsi e fornisce alcune ulteriori informazioni utili per residenti e partecipanti. L’area del festival sarà raggiungibile attraverso due ingressi: quello del Baluardo, in Via del Castello, e quello del Bastione di Sapia. L’accesso per i residenti e i lavoratori è da via del Campana.

Per chi raggiungerà Colle di Val d’Elsa in auto sono stati individuati due parcheggi dedicati. Il primo è il parcheggio del Palafrancioli, dal quale sarà attivo un servizio navetta con destinazione ingresso Baluardo. Il secondo è il parcheggio del Cimitero Monumentale della Misericordia, dal quale la navetta accompagnerà i partecipanti all’ingresso del Bastione di Sapia. Il servizio navetta sarà operativo dalle ore 14.30 alle ore 23, con corse ogni 15 minuti da entrambi i parcheggi. Per agevolare l’afflusso dei partecipanti, domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 24, Via Livini sarà percorribile a senso unico e sarà consentita la sosta sul lato sinistro della carreggiata.

Come già comunicato, i residenti delle zone di Castello e Borgo potranno utilizzare in via esclusiva i parcheggi di Bacìo e del Torrione. Il parcheggio della Fornacina sarà invece riservato esclusivamente all’organizzazione del Festival of the Sun.

Restano inoltre confermate tutte le disposizioni già comunicate nei giorni scorsi. La ZTL di Borgo resterà attiva continuativamente fino a lunedì. Nella giornata di domenica 21 giugno l’area compresa tra Palazzo Campana e il Baluardo sarà soggetta a limitazioni di accesso, mentre il transito da Via Francesco Campana sarà interdetto per tutta la durata della manifestazione. Sono previste, infine, modifiche al servizio di trasporto pubblico locale.

L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini, residenti, attività economiche e strutture ricettive per la collaborazione e la comprensione, consapevole dei disagi temporanei necessari per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza. Per informazioni su viabilità, soste e parcheggi è possibile contattare la Polizia Municipale al numero 0577 920831.

Fonte: Ufficio Stampa