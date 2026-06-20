Gestione dei rifiuti a Camaiore, l'assessore Pescaglini: "Rincaro minimo"

Il Comune di Camaiore ha approvato il Piano Economico e Finanziario 2026-2029 relativo alla gestione dei rifiuti sul territorio e le relative tariffe Tari per l’anno 2026.

Il Piano restituisce un quadro chiaro con un piano praticamente stabile negli anni: 11 milioni 357 mila euro, con un incremento di circa 120 mila euro rispetto all’anno 2025 calcolato con il metodo Arera.

Un incremento pari a meno del'1%. “Un rincaro minimo, anche considerando il panorama di generale rincaro di tutti i tipi di costi a livello nazionale – sottolinea l’assessore all’Ambiente Sara Pescaglini -. Di fronte a un mondo in cui tutto costa sempre di più, siamo riusciti, con una buona gestione in sinergia con ERSU, di calmierare i rincari tributari”.

Infatti, numeri alla mano (al netto della quota fissa di 6 euro annui in più che il metodo Arera richiede a tutti i cittadini), la vera partita riguardava i rincari effettivi e variabili, puramente legati all’inflazione. Un rischio che è stato contrastato: per fare un semplice esempio concreto, si parla di un aumento di 3,80 euro annui per un’abitazione con due occupanti.

A fronte di un piano che rimane pressoché immutato economicamente, tutt’altra cosa è il tema della qualità del servizio. Con il nuovo piano, infatti, si avrà il potenziamento del servizio di spazzamento manuale lungo la Passeggiata di Lido di Camaiore, che sarà adesso di 7 giorni su 7 con un mezzo e un operaio, e insieme l’ampliamento degli orari di apertura dell’isola ecologica di Piazza Marta Abba, utilizzatissima in estate dai turisti.

Ed è proprio il turismo e le sue conseguenze sul territorio a rappresentare un’altra voce degna di nota all’interno del PEF. Rispetto al 2022, si è registrato un incremento di 1220 tonnellate di rifiuti prodotti. Ciò è segno di un Comune vivo e in salute, capace di attrarre turisti e raggiungere picchi di presenze fino a 160 mila persone durante il periodo estivo.

“L’aumento della mole di rifiuti prodotti, se accompagnato al mantenimento di un’alta percentuale di differenziazione, che da noi si attesta al 78%, non può che essere un segnale positivo per la vitalità di un territorio. E nonostante ciò comporti un fisiologico incremento della spesa per il loro corretto smaltimento, i nostri cittadini continuano a pagare una somma irrisoria: si parla di 38 centesimi al giorno ad personam per un servizio vero, completo e presente quotidianamente, assolutamente non paragonabile a quello presente ormai 10 anni fa, che adesso prevede kit, il quotidiano ritiro porta-a-porta, lo spazzamento delle aree centrali del territorio, la pulizia dal lavarone delle spiagge, i centri di raccolta sempre aperti. Senza contare la nostra scommessa, che oggi possiamo dire davvero vinta, dell’apertura di Riusandolo, il nostro Centro del Riuso, che ha già registrati numeri importanti: 18 mila tonnellate di rifiuti evitati e un indotto economico importante, reinvestito sul e per il territorio”.

Infine, da sottolineare quanto sia significativo il dato prospettico. A fronte della previsione quadriennale del PEF, si può affermare come il Piano sia in decremento in previsione dei prossimi anni. Questo anche grazie al rinnovo del contratto ANCI-CONAI, che garantisce notevoli riduzioni di costi, ad esempio grazie alla massima valorizzazione degli gli imballaggi.

“Tutto ciò che Camaiore offre rispetto alla gestione dei rifiuti rientra in una visione d’insieme che, giorno dopo giorno, riusciamo a costruire per la nostra comunità. Negli ultimi anni abbiamo chiesto collaborazione e attenzione ai cittadini nel differenziare: è stato un appello accolto con grande entusiasmo, serietà e spirito di comunità. Un percorso fatto insieme, che sicuramente sarà sempre migliorabile, ma che ci rende orgogliosi di garantire un servizio vero, rincari minimi e una gestione seria e professionale su un tema tanto delicato quanto complesso, ma sicuramente alla base del benessere di una società”.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio Stampa

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