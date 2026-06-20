Il Maresciallo Maggiore Giovanna Liccardo è la prima donna al comando dei carabinieri di Pontedera

Attualità Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

Nomina storica nella provincia di Pisa: per la prima volta una donna assume il comando della Stazione dell’Arma

Dal 17 maggio il comando della Stazione dei Carabinieri di Pontedera è stato affidato al Maresciallo Maggiore Giovanna Liccardo, in una nomina che segna un passaggio inedito per il territorio provinciale pisano, dove per la prima volta una donna assume la responsabilità della guida di una Stazione dell’Arma.

Originaria della Campania, coniugata e madre di un figlio, Liccardo si distingue per un profilo formativo particolarmente articolato, caratterizzato dal conseguimento di tre lauree in ambiti differenti — Lingue e Letterature Straniere, Scienze Politiche e Scienze Giuridiche della Sicurezza e della Prevenzione — che si affiancano a un’esperienza operativa maturata nel corso di oltre un decennio.

Il suo rapporto con Pontedera si consolida a partire dal 2009, quando viene assegnata alla locale Stazione come addetto, ruolo che ricopre fino al 2016. In questa fase, il contatto quotidiano con il territorio e con le sue dinamiche sociali contribuisce a radicare progressivamente la sua presenza all’interno della comunità locale.

Successivamente, il passaggio all’Aliquota Radiomobile segna un’ulteriore evoluzione della sua carriera, con incarichi di crescente responsabilità, dapprima come capo equipaggio e poi alla guida operativa del reparto. Tale esperienza sul campo rappresenta la base su cui si innesta la successiva nomina a comandante della Stazione di Pontedera, avvenuta lo scorso 17 maggio, che sancisce un percorso professionale costruito attraverso continuità operativa e progressiva assunzione di ruoli di comando.

Notizie correlate

Pontedera
Attualità
18 Giugno 2026

Weekend Sportivo col torneo 24 ore di Pardossi e la marcia podistica del Romito

Secondo fine settimana, a Pardossi, per il Torneo 24 Ore. Dopo che, ad inizio mese, si è disputata la competizione del calcio maschile a 7, con sedici squadre partecipanti, da domani sera, [...]

Toscana
Attualità
16 Giugno 2026

Tumori al seno, presentato il progetto dell’associazione ‘Non più sola’

“Non più sola” ha un obiettivo primario: informare la popolazione sull’importanza della prevenzione e sulle possibilità di cura negli ospedali del territorio. Questa la forza dell’associazione di volontarie che da 20 [...]

Pontedera
Attualità
9 Giugno 2026

Pontedera torna ad accogliere il passaggio della Mille Miglia

Nella giornata di giovedì 11 giugno la città di Pontedera sarà attraversata dalla Mille Miglia. La celebre gara di regolarità per auto d'epoca passerà da Pontedera durante la terza tappa, [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

torna a inizio pagina