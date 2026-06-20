Il Maresciallo Maggiore Giovanna Liccardo è la prima donna al comando dei carabinieri di Pontedera

Dal 17 maggio il comando della Stazione dei Carabinieri di Pontedera è stato affidato al Maresciallo Maggiore Giovanna Liccardo, in una nomina che segna un passaggio inedito per il territorio provinciale pisano, dove per la prima volta una donna assume la responsabilità della guida di una Stazione dell’Arma.

Originaria della Campania, coniugata e madre di un figlio, Liccardo si distingue per un profilo formativo particolarmente articolato, caratterizzato dal conseguimento di tre lauree in ambiti differenti — Lingue e Letterature Straniere, Scienze Politiche e Scienze Giuridiche della Sicurezza e della Prevenzione — che si affiancano a un’esperienza operativa maturata nel corso di oltre un decennio.

Il suo rapporto con Pontedera si consolida a partire dal 2009, quando viene assegnata alla locale Stazione come addetto, ruolo che ricopre fino al 2016. In questa fase, il contatto quotidiano con il territorio e con le sue dinamiche sociali contribuisce a radicare progressivamente la sua presenza all’interno della comunità locale.

Successivamente, il passaggio all’Aliquota Radiomobile segna un’ulteriore evoluzione della sua carriera, con incarichi di crescente responsabilità, dapprima come capo equipaggio e poi alla guida operativa del reparto. Tale esperienza sul campo rappresenta la base su cui si innesta la successiva nomina a comandante della Stazione di Pontedera, avvenuta lo scorso 17 maggio, che sancisce un percorso professionale costruito attraverso continuità operativa e progressiva assunzione di ruoli di comando.

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