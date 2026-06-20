Incendio nei campi a Manciano, distrutti 5 ettari di stoppie e paglia

Cronaca Manciano
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Il rogo partito da una macchina per la pressatura della paglia. In azione per tutta la notte vigili del fuoco e Protezione civile

Un vasto incendio ha interessato nella serata di ieri la località Montauto, nel comune di Manciano, in provincia di Grosseto, distruggendo circa cinque ettari di campi di stoppie e paglia e oltre venti rotoballe.

Il rogo è scoppiato intorno alle 22:40 a pochi chilometri dal confine con la provincia di Viterbo. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da una macchina per la pressatura della paglia trainata da un trattore, che avrebbe improvvisamente preso fuoco durante le operazioni agricole.

Determinante l’intervento del conducente del mezzo agricolo, che è riuscito a sganciare tempestivamente il macchinario in fiamme evitando che l’incendio coinvolgesse anche il trattore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai volontari della Protezione civile, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell’area. Le fiamme hanno interessato prevalentemente campi agricoli e balle di fieno, senza coinvolgere abitazioni o provocare feriti.

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