Inseguimento in mare della Guardia Costiera: sequestrati oltre 300 kg di cocaina su un gommone

Un’operazione della Guardia Costiera ha portato al sequestro di oltre 300 chilogrammi di cocaina al largo di Cecina, nel Livornese, al termine di un inseguimento in mare che ha visto coinvolto un gommone con due persone a bordo.

Secondo quanto ricostruito, l’imbarcazione ha attirato l’attenzione dei militari durante un controllo nel tratto di mare antistante la costa. Alla vista delle unità della Guardia Costiera, i due occupanti hanno tentato la fuga, fino a spingere il natante verso la spiaggia del Tombolo, dove si è arenato. A quel punto i soggetti sono scesi a terra e si sono dileguati all’interno di una pineta, facendo perdere le proprie tracce.

Durante la successiva ispezione del gommone, i militari hanno rinvenuto, nascosti sotto alcuni teli, 288 panetti di cocaina per un peso complessivo superiore ai 300 chili. Lo stupefacente è stato immediatamente sequestrato.

L’imbarcazione è stata successivamente trasferita in porto, dove sono intervenuti anche i Carabinieri per le attività di competenza. Le indagini sono ora coordinate dalla Procura di Livorno e mirano a ricostruire la filiera del traffico e a individuare i responsabili, nell’ipotesi di un canale di narcotraffico transnazionale attivo sulla costa toscana.

La quantità di droga sequestrata risulta particolarmente significativa rispetto ai consueti sequestri effettuati sul territorio, elemento che rafforza l’ipotesi investigativa di un’operazione di importazione su larga scala.