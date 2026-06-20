Morta a Mykonos, rimpatrio della salma il 24 giugno

Il rientro della salma di Sara Ceccantini è stato fissato per mercoledì 24 giugno, a una settimana dalla morte avvenuta a Mykonos in seguito a un incidente stradale verificatosi durante un soggiorno celebrativo legato al suo addio al nubilato. La vicenda ha assunto immediata rilevanza anche in Italia, non soltanto per la dinamica ancora da chiarire dello schianto, ma per la coincidenza temporale con il giorno in cui la donna avrebbe dovuto sposare il compagno Luca.

Le autorità greche, che proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’impatto, hanno inizialmente disposto il fermo dei conducenti dei due veicoli coinvolti, successivamente rilasciati. L’autopsia è stata eseguita giovedì scorso su disposizione della magistratura ellenica, che mantiene aperto il fascicolo investigativo in attesa di ulteriori riscontri tecnici e testimonianze.

Sul piano delle procedure funebri, una volta rientrata in Italia la salma sarà accolta ad Arezzo, dove è prevista la celebrazione delle esequie nel Duomo cittadino. La funzione sarà officiata da don Alvaro Bardelli, figura religiosa legata da un rapporto personale con la defunta, elemento che conferisce ulteriore densità emotiva alla cerimonia.

Parallelamente all’evoluzione giudiziaria e alle pratiche di rimpatrio, resta aperta la questione delle condizioni della giovane coinvolta nell’incidente, un’amica della vittima rimasta gravemente ferita e attualmente ricoverata ad Atene, dove non risulterebbe in pericolo di vita.

Nelle ultime ore, ad Arezzo si è svolta anche una veglia di preghiera nella chiesa di San Marco, iniziativa tuttavia tenuta lontana dall’attenzione dei media su scelta della famiglia. Parallelamente, continua la raccolta fondi destinata a sostenere la figlia della vittima, Viola, di tre anni, che ha già superato la soglia dei 60 mila euro.